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Cardi B doğumdan 8 gün sonra spora gitti! "Ağır kaldırma yok" deyip paylaştı mesaj yağınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.09.2024 10:25
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8 gün önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren rapçi Cardi B, spor yapmaya başladığını paylaşınca gündem oldu. Daha doğum yaraları iyileşmeden spor yapan Cardi B eleştirilere de yanıt verdi.

Eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamasından hemen sonra üçüncü bebeğini beklediğini duyuran 31 yaşındaki rapçi, 8 gün önce doğum yaptı.

Ünlü rap şarkıcısı, lohusalığının sekizinci gününde, soluğu spor salonunda aldı.

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Doğumun ardından spor yapmaya başladığını sosyal medya takipçileriyle paylaşan Cardi B, "Bu gece izinliyim, gece geç saatlerde spor salonuna gidiyorum... Ağır kaldırma yok, ağırlık yok, sadece önümüzdeki haftaya kadar dümdüz merdiven çalışması yapacağım" dedi.

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Ancak rapçinin doğum yaralarının iyileşmeden spora gitmesi eleştirildi. Cardi B, spor salonu videosunda "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yaptı.

"Ablası gibi!" demişlerdi! Yanıt geldi! "Ablası gibi!" demişlerdi! Yanıt geldi!

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AMACI DEPRESYONA GİRMEMEK

Eleştirilerin ardından ise şarkıcı egzersizi 'doğum sonrası depresyondan kaçınmak' için yaptığını ve 'geri adım atmak' için yapmadığını söyledi.

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"Bazen doğum sonrası depresyondan kaçınmak için zihninizi meşgul tutmanız gerekir ve benim için bu çalışmak ve aktif kalmaktır" diyen Cardi B, "Komik olan ne biliyor musunuz? 5 aylık hamileyken 7 kilo aldığımda beni aşağı çektiniz ama şimdi sahte bir endişe içindesiniz ve baskıdan mı bahsetmek istiyorsunuz?" dedi.

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Cardi b
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