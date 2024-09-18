Cardi B doğumdan 8 gün sonra spora gitti! "Ağır kaldırma yok" deyip paylaştı mesaj yağınca...

Eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamasından hemen sonra üçüncü bebeğini beklediğini duyuran 31 yaşındaki rapçi, 8 gün önce doğum yaptı.

Ünlü rap şarkıcısı, lohusalığının sekizinci gününde, soluğu spor salonunda aldı.

Doğumun ardından spor yapmaya başladığını sosyal medya takipçileriyle paylaşan Cardi B, "Bu gece izinliyim, gece geç saatlerde spor salonuna gidiyorum... Ağır kaldırma yok, ağırlık yok, sadece önümüzdeki haftaya kadar dümdüz merdiven çalışması yapacağım" dedi.

Ancak rapçinin doğum yaralarının iyileşmeden spora gitmesi eleştirildi. Cardi B, spor salonu videosunda "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yaptı.

AMACI DEPRESYONA GİRMEMEK

Eleştirilerin ardından ise şarkıcı egzersizi 'doğum sonrası depresyondan kaçınmak' için yaptığını ve 'geri adım atmak' için yapmadığını söyledi.



"Bazen doğum sonrası depresyondan kaçınmak için zihninizi meşgul tutmanız gerekir ve benim için bu çalışmak ve aktif kalmaktır" diyen Cardi B, "Komik olan ne biliyor musunuz? 5 aylık hamileyken 7 kilo aldığımda beni aşağı çektiniz ama şimdi sahte bir endişe içindesiniz ve baskıdan mı bahsetmek istiyorsunuz?" dedi.