Cardi B kardeşini twerk yaparken paylaştı!

Amerikalı RAP şarkıcısı Cardi B, 27 yaşında gelen şöhretin tadını çıkartırken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Sadece şarkılarıyla değil çıplaklık konusunda sınırları zorlayan klipleriyle de dikkatleri üzerine çeken RAP şarkıcısı Cardi B, bir süredir 24 yaşındaki kardeşi Hennessy Carolina’nın Twerk yaparken görüldüğü videoları paylaşıyor.

59 milyonu aşan bir Instagram takipçisi olan Cardi B, kendisini ziyarete gelen kardeşinin üzerinde pijamaları varken yaptığı twerk şovunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının ‘Büyük H’ notuyla paylaştığı video birkaç saat içerisinde 10 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı.

