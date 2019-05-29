Cardi B kızı Kulture'e 80 bin dolarlık bileklik aldı

Yakında yeni albümü Press’i piyasaya sürecek olan ünlü rapçi Cardi B, içindeki alışveriş çılgınlığını dışa vurdu ve 10 aylık kızı için kesenin ağzını açtı.

Kızı için yüzbinlerce TL değerinde pırlanta, elmas bileklikler alan B, geçtiğimiz gün de 80 bin dolar yani yaklaşık olarak 484 bin TL’lik elmas bir bileklik satın aldı.

New York merkezli Pristine Jewellers markasına ait elmas bileklik sosyal medyada da ses getirdi. Kimi bu yaştaki bir çocuğa böyle bir harcamanın gereksiz olduğunu düşünürken, kimi 10 aylık bebeğin yerinde olmak istedi, kimi de 500 bin TL ile neler yapabileceğini hesapladı.



