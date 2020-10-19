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Cardi B. tuvalet temizliği için asistan tutmuş

19.10.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Cardi B. tuvalet temizliği için asistan tutmuş

Dünyaca ünlü kadın rapçi Cardi B geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen "Uzun tırnaklarla tuvalette nasıl temizleniyorsun?" sorusuna "Her seferinde yıkıyorum" diyerek isyan etmişti. Cardi B'nin bu iş için asistan tuttuğu iddiası ise bomba etkisi yarattı.

Cardi B, marjinal görünüşüyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan şarkıcının tırnaklarının uzunluğu ise dillere destan.

Muhteşem Yüzyıl dizisine olan hayranlığı ile Türk takipçilerinin kalbini çalan ünlü şarkıcı, tuhaf yorumlar da almıyor değil.
Genç şarkıcı, "Herkes bana tuvalette nasıl rahat ediyorsun? diye soruyor. Her seferinde yıkıyorum" diyerek hayranlarının tuhaf merakını gidermişti.

Ancak iddialara göre ünlü rapçinin tuvalet temizliği için asistan tuttuğu ileri sürüldü.

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