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Cardi B twerk yaparken pantolonu yırtıldı! Ekibinden bornoz istedi ama...

14.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımları, lüks yaşantısı ve Türk dizilerine hayranlığıyla tanınan Cardi B sahnede kıyafetinin ve dansının azizliğine uğradı. Şarkıcı kalça dansı yaparken pantolonu yırtılınca bornoz istedi ama sahnenin heyecanıyla sahneden inmemeyi tercih etti.

Cardi B twerk yaparken pantolonu yırtıldı! Ekibinden bornoz istedi ama...

Çılgın hareketleri, pahalı alışverişleri ve şarkılarıyla akıllara kazanan Cardi B Rolling Loud Tayland müzik festivalini resmen salladı.

Yine iddialı bir seçim yaparak sahneye çıkan şarkıcı kıvrımlarını sergiledi. Sahnede şarkının heyecanı, izleyicilerin alkışları ve müziğin keyfiyle kendinden geçen Cardi B twerk de yaptı.

Ekran Alıntısı

Enerjik performans sırasında, kalça dansı yaparken pantolonu yırtıldığı için zor anlar yaşayan Cardi B bornoz istemek için şarkıyı yarıda kesti ve "Bu konuda ne yapacaksın? Benim için bir şeyin var mı?" diyerek bornoz istedi.

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Cardi yaşadığı soruna rağmen sahnede kalmaya karar verdi ve 'Hadi şimdi, tamam s.ktir et" diyerek yeni şarkıya geçti.


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