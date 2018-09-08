MAGAZİN

Cardi B ve Nicki Minaj partide birbirine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

New York Moda Haftası etkinliğinde, Amerikalı rap şarkıcıları Cardi B ve Nicki Minaj arasında kavga yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavgada ayakkabılar havada uçuştu. Cardi B'nin yaralandığı kavga hakkında polis soruşturma başlattı.

Cardi B ve Nicki Minaj partide birbirine girdi

New York Moda Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen Harper’s Bazaar Icon partisine iki ünlü rap şarkıcısı, Cardi B ve Nicki Minaj arasında yaşanan kavga damga vurdu.

ALNINA DARBE ALDI

Birçok sosyal medya kullanıcısının kaydedip yayınladığı kavgada kırmızı elbise giyen Cardi B, Nicki Minaj’a önce saldırdı, ardından ayakkabısını fırlattı. Araya giren güvenlik elemanları, Cardi B’nin attığı ayakkabının Nicki Minaj’a ulaşmasını engelledi.

[

Kavga olayından sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Cardi B, “Çok çalıştım ve kimsenin benim başarımın içine etmesine izin vermem” dedi. Cardi B, Nicki Minaj’ın adını vermeden, kendisiyle çalışan sanatçıları tehdit ettiğini ve ‘rap’in kraliçesi’ olmaya çalıştığını ima etti.


PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Bebek’te tiyatro kurduBebek’te tiyatro kurdu
'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar' 'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cardi B Nicki Minaj kavga

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebek’te tiyatro kurdu

Bebek’te tiyatro kurdu

'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar'

'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar'

Tadilat davası

Tadilat davası

El ele poz verdiler!

El ele poz verdiler!

Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına cevap!

Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına cevap!

Gupse halka karıştı

Gupse halka karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.