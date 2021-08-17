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  4. Cardi B yine paraya kıydı! Kızı Kulture'a 48 bin dolarlık çanta

Cardi B yine paraya kıydı! Kızı Kulture'a 48 bin dolarlık çanta

17.08.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Kulture'a aldığı hediyelerle hem eleştirilen hem de alay konusu olan Cardi B, bu sefer de 48 bin dolar değerindeki Hermes Birkin marka çanta ile gündemde.

Cardi B yine paraya kıydı! Kızı Kulture'a 48 bin dolarlık çanta

ABD'li ünlü rapçi Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture'ın lüks aksesuarlar taktığı fotoğrafları salı Instagram'da paylaştı. Kulture'ın Swarovski kristalleriyle kaplı gökkuşağı desenli Hermes Birkin çantası sosyal medyada dikkat çekti.

Page Six'e konuşan Hermes çantalarının üreticisi Prive Porter'ın CEO'su Michelle Berk müşteriye özel tasarımların çok daha uygun olduğunu söyledi. Berk "Cardi ve Kulture lüks aksesuar mağazası Claire's'teydi. Kulture üzerinde gökkuşağı olan küçük bir çanta gördü ve onun için yalvarmaya başladı. Tipik bir Cardi hareketiyle o çantayı almadı ve onun yerine gökkuşağını Birkin'e işlemeyi denemek için beni aradı" dedi.

Berk çantanın işçiliği için 100 saat harcandığını ve 30 binden fazla renkli kristalin kullanıldığını ifade etti.

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Kulture'ın zahmetli çantasının fiyatıysa 48 bin dolar (yaklaşık 410 bin TL). The Sun'ın aktardığına göreyse Kulture'ın üstünde görülen aksesuarların toplam değeri 800 bin dolar (yaklaşık 6,5 milyon TL).

28 yaşındaki şarkıcı, aynı fotoğraflarda görülen 124 bin dolar değerindeki Cartier marka elmas gerdanlığı, kızına hediye ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K’sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.

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Cardi b
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