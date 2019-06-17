Caretta caretta sahilinin tarla gibi sürülmesine ilişkin açıklama

"BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK" Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Bizim burada böyle bir çalışmamız yok. Serik Belediyesi, Ekolojik Araştırma Derneği ve BETUYAB ile Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde uzun yıllardan bu yana Caretta Caretta türü kaplumbağa için çalışma yapılmaktadır. Belediye olarak da destek verilmektedir. Bu bizim hassas olduğumuz bir konudur. Belediyemizin çok hassas olduğu bir konuda ismimizin geçmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Boğazkent'te kuşların ve Caretta Carettalar´ın korunmasıyla ilgili belediye meclisimizin kararı var. Caretta Caretta kaplumbağalarının kuluçka dönemlerinde korunması için havai fişeklerin atılmama kararımız var. Tekrar ediyorum burada kesinlikle belediyemiz tarafından bir çalışma ve temizlik yapılmadı. İlgili birimlere de sordum böyle bir şey yok. Belediye başkanlığım dönemimde böyle bir talimat vermedim" dedi.

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Ali Fuat Canbolat, yaşananlarla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Bu yıl geldik, değişen hiçbir şey yok. Niçin yapılır; onu anlamış değilim. Burası tarla değil. Niye düzeltirsiniz? 'Kumsal pis, temizlemek istiyoruz' demekse bunun zamanı var. Bir genelge var, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması genelgesi. Genelgede, 'bu alanlarda kumsal temizleme çalışmaları kaplumbağaların yuvalama sezonundan önce yapılmalıdır' diyor. Yani 15 Mayıs’tan önce yapılabilir, şu anda 15 Haziran’dayız. Kaplumbağalar buraya yuva yapıyor.

Burası bir kaplumbağa yuvalama alanı, burada karpuz yetiştirilmiyor. Yuvalama sezonu başlamış hayvanlar gelip, buraya yuva yapıyor. Bu alanda toplamda 50’ye yakın yuvamız, işaretlediğimiz yerler bu düzlemeyle kayboldu. Yavrular çıkacak mı, çıkmayacak mı bilmiyoruz. Yapılan tahribatın boyutunun ne olduğunu, 35-40 gün sonra göreceğiz

"SANKİ UZAYLILAR GELMİŞ"



Kaplumbağaları korumak sadece devletin ya da gönüllü arkadaşların sorumluluğunda değil, burada yaşayan insanların buna sahip çıkması lazım. Burada yaşayan insanları temsil eden belediyelerin de sahip çıkması lazım. Sürülmüş, sanki uzaylılar gelip de ekin çemberleri oluşturmuş görüntüsü var. Gerçekten uzaylılar mı geldi buraya da bu ekin çemberlerini oluşturmuş diye düşündüm. Mevsim olarak çok yanlış. Öyle bir görüntü var ki sanki buraya karpuz ekecekler de karpuz tarlası gibi. Herkesin buna hassasiyet ve özen göstermesi gerekiyor.

Kaynak: DHA

