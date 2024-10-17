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Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş'ı görenler tanıyamadı! 'Bambaşka biri'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 16:21
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen İşte Benim Stilim yarışması ile adını hafızalara kazınan daha sonra da Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu yapan Emel Özkızıltaş bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Emel Özkızıltaş şimdilerde değişimiyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş'ı görenler tanıyamadı! 'Bambaşka biri'

Bir dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

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Bir süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

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Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ı görenler tanımakta zorlandı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'bu başka biri', 'bambaşka biri', 'tanıyamadım', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

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İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

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Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

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çarkıfelek İşte Benim Stilim Emel Özkızıltaş Mehmet Ali Erbil
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