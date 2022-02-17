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Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği beğeni topluyor

17.02.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanınan Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte boy gösteriyor. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü ise hayranlarından beğeni topluyor.

Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği beğeni topluyor

Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...

Çarli'den sonra tanınan Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

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Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

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Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.

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