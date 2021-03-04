Carmen Electra’nın dönüşü muhteşem oldu

Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisi ve Palyboy dergisine verdiği pozlarla hafızalara kazınan Carmen Electra, iddialı Instagram gönderisinde takipçilerini şaşkına çevirdi.

Siyah dantelli büstiyerle poz veren 48 yaşındaki güzel, gönderisini "Yeni projemi duyurmak için sabırsızlanıyorum." Sabırsızlanıyorum notuyla paylaştı.

ŞEYTANLA ANLAŞMA MI YAPTIN?

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan Carmen Electra’nın hayranları, eski mankenin yaşlanmamasını neye borçlu olduğunu merak eden yorumlar yazdı. Bir hayranı "Yaşlanmamak için şeytanla bir anlaşma mı yaptın?" diye sordu.

Carmen Electra, Sahil Güvenlik dizisi sona erdikten sonra Scary Movie serisi gibi komedi filmlerinde rol aldı.

