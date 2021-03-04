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Carmen Electra’nın dönüşü muhteşem oldu

04.03.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Carmen Electra’nın dönüşü muhteşem oldu

Bir televizyon klasiği olan Sahil Güvenlik dizisiyle adını duyuran Carmen Electra, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adını yeniden gündeme getirmeyi başardı. 48 yaşındaki eski model, gençlere taş çıkarıyor.

Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisi ve Palyboy dergisine verdiği pozlarla hafızalara kazınan Carmen Electra, iddialı Instagram gönderisinde takipçilerini şaşkına çevirdi.

Siyah dantelli büstiyerle poz veren 48 yaşındaki güzel, gönderisini "Yeni projemi duyurmak için sabırsızlanıyorum." Sabırsızlanıyorum notuyla paylaştı.

1_Carmen-Electra

ŞEYTANLA ANLAŞMA MI YAPTIN?

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan Carmen Electra’nın hayranları, eski mankenin yaşlanmamasını neye borçlu olduğunu merak eden yorumlar yazdı. Bir hayranı "Yaşlanmamak için şeytanla bir anlaşma mı yaptın?" diye sordu.

Carmen Electra, Sahil Güvenlik dizisi sona erdikten sonra Scary Movie serisi gibi komedi filmlerinde rol aldı.

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