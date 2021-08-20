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Çarpıcı araştırma! Yiyeceklerin yaşam süresiyle bağlantısı ortaya konuldu

20.08.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırmaya göre, yediğiniz her sosisli sandviç ömrünüzü 36 dakika kısaltıyor ama fıstık ezmeli ve jöleli sandviçler bu süreyi uzatıyor.

Çarpıcı araştırma! Yiyeceklerin yaşam süresiyle bağlantısı ortaya konuldu

Michigan Üniversitesi'ndeki uzmanlar, karbon ayak izine ve beslenme etkilerine bakarak farklı gıdaların sağlık yükünü hesapladılar. Nature Food dergisinde yayınlanan çalışma, bir kişinin iyi yaşam kalitesine sahip olduğu ve hastalandığı süreler üzerinden araştırıldı. Araştırmanın temel amacı ise sağlıklı yaşam beklentisi olarak açıklandı. Yaklaşık 6 bin vaka üzerinde çeşitli incelemeler yapan bilim insanları, yemeklerin ve içeceklerin doğrudan yaşam süresi üzerindeki etkisini hesapladı.

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İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVREYİ İYİLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜLER

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Çalışma yazarları bir kişinin ABD'de yediği herhangi bir işlenmiş etin gramı başına ortalama olarak 0,45 dakika kaybedildiğini buldu. Bir sosisli sandviçte 61 gram işlenmiş et bulunuyor. Bu miktarda işlenmiş et nedeniyle 27 dakikalık sağlıklı yaşam kaybına neden oluyor. İçindeki sodyum ve trans yağ asitleri gibi diğer risk faktörlerini göz önüne alındığında ise sosisli sandviç başına kaybedilen 36 dakikalık sağlıklı yaşam değerine ulaşıldı.

Üniversite, bulguların insanları kendileri ve çevre için daha iyi seçimler yapmaya teşvik edeceğini umuyor. Çalışma yazarı Prof Olivier Jolliet, “İnsan sağlığını ve çevreyi iyileştirmek için diyet değişikliklerinin aciliyeti açıktır” dedi.

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