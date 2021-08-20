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Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı

20.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miranda Simard, kanser hastalığı tedavisi görürken doktorlar ona sadece 1 yıl yaşayabileceğini söyledi. ‘Yapılması gerekenler’ listesindeki her şeyin tadını çıkartmak için tüm birikimini harcayan Simard, TikTok hesabından yaşadığı süreci paylaştı. Doktorların tahmin ettiğinden daha uzun yaşayan kadın takipçilerini şaşkına çevirdi.

Doktorlar 1 yıllık ömür biçti! Tüm mal varlığını tatillere ve eğlencelere harcadı

Henüz 19 yaşındayken kalp krizi geçiren Simard’a milyonda bir kez görülen oldukça nadir bir kanser türünün teşhisi konuldu. Erken semptomları anksiyete olarak reddettiğini iddia eden doktorlar hemen ameliyat olmasını ya da öleceğini söyledi. Bu duruma böbreküstü bezlerinde bulunan bir tümörün neden olduğunu belirten doktorlar, Simard’ın hastalığının genel olarak panik atak ve anksiyete ile karıştırılabileceğini ifade etti. Bu yüzden, dört yıl boyunca Miranda'nın sorununu teşhis etmek çok zor oldu. 1 yıl ömrü kaldığını öğrendikten sonra ise hayallerini gerçekleştirmek istedi.

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TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

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Hayatı boyunca yaptığı tüm birikimi 12 aylık sürede lüks otellerde, egzotik tatillerde ve sevdiği insanlarla zaman geçirerek harcadı. Ancak doktorların tahmini doğru çıkmadı ve 1 yılın sonunda Miranda Simard hayatta kalmayı başardı.

TikTok hesabından kendini hikayesini anlattığı bir video yayınlayan Simard, kısa sürede popüler oldu. Sosyal medya paylaşımlarında ağrı yönetimi ve yaşam deneyimlerini anlattığı içerikler üreten Miranda, artık hayatın karşısına çıkartacağı her şeye hazır olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok kanser
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