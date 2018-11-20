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Çarpışma 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Polis misin amigo musun?' İşte Çarpışma dizisi konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 20.11.2018 00:27 | Son Güncelleme

Show TV'nin iddialı dizisi Ay Yapım imzalı Çarpışma'nın 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak gibi ünlü oyuncuları buluşturan Çarpışma ne zaman başlıyor? Dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alan Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Yayın tarihi belli olan Çarpışma'nın son fragmanında aksiyon sahnelerinin yanı sıra, duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi. İşte Çarpışma dizisi fragmanları, konusu ve oyuncuları.

Çarpışma 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Polis misin amigo musun?' İşte Çarpışma dizisi konusu ve oyuncuları

Ay Yapım’ın, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni dizisi Çarpışma’nın 1. bölüm yayını öncesi, son fragmanı yayınlandı. Kadir’in (Kıvanç Tatlıtuğ) tam merkezinde yer aldığı, Zeynep’in (Elçin Sangu) ve Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) tehdit altında olduğu, Veli’nin (Onur Saylak) tehlikeli yüzünün ortaya çıktığı, Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın merak uyandırdığı tanıtımlarıyla adından söz ettiren ‘Çarpışma’nın son tanıtımında aksiyon sahnelerinin yanı sıra, duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi.

Çarpışma (1)

ÇARPIŞMA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu, Erkan Can, İsmail Demirci, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

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ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

Çarpışma (4)

Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

Çarpışma (6)

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

Çarpışma (8)

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ın paylaştıkları ‘Çarpışma’, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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