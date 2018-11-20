Çarpışma 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Polis misin amigo musun?' İşte Çarpışma dizisi konusu ve oyuncuları

Ay Yapım’ın, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni dizisi Çarpışma’nın 1. bölüm yayını öncesi, son fragmanı yayınlandı. Kadir’in (Kıvanç Tatlıtuğ) tam merkezinde yer aldığı, Zeynep’in (Elçin Sangu) ve Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) tehdit altında olduğu, Veli’nin (Onur Saylak) tehlikeli yüzünün ortaya çıktığı, Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın merak uyandırdığı tanıtımlarıyla adından söz ettiren ‘Çarpışma’nın son tanıtımında aksiyon sahnelerinin yanı sıra, duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi.

ÇARPIŞMA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu, Erkan Can, İsmail Demirci, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.