Çarpışma 18. bölümden ilk sahne yayınlandı! Kadir’in takas teklifine Veli ne yanıt verecek?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Erkan Can gibi isimlerin olduğu Show TV dizisi Çarpışma’nın 17. bölümün ardından 18. bölümden sahne paylaşıldı.

Çarpışma dizisi 18. bölümünden yayınlanan kesiti izlemek için TIKLAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaralı halde yatan Kadir’in başına Cansız gelir ve yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibinin olay yerine gelmesi uzun sürmez. Cansız o sırada Kadir’in yanından ayrılır ve Kadir acil bir şekilde hastaneye kaldırılır. Zeynep, Haydar, Asiye ve herkes doktorun iyi bir haber vermesini bekler. Hastaneye gelen Cansız o çok merak ettiği sorunun peşindedir. Asiye’nin boğazına silahı dayar ve Kadir’in gerçekte Yusuf olup olmadığını sorar. Selim ise etrafındaki insanlara olan bütün güvenini kaybetmiş, içine düştüğü durumdan çıkmanın bir yolunu aramaktadır. Hastaneye gelen Veli’nin karşısına ize Zeynep çıkar. Veli, Demir ve Belma’yı kendisine yapılan ihanetin bedelini ödemeleri için karşısına alır. Selim’in üzerindeki baskı artarken Cansız ve Veli ile ortaklığı da bozulur. İşler bir yanda sarpa sararken diğer yandan da Cemre ve Kerem’in aşkı vardır. Selim için kötü olayların başlangıcı yakındır.