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Çarpışma 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Cansız'dan Zeynep ve Kadir'e bombalı tuzak

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2019 20:28 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, finaline son 2 bölüm kalan sevilen dizisi ‘Çarpışma’nın 23. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir’in Cansız’ı yaka paça Zeynep’i alıkoyduğu yere getirdiği sahnede Cansız, Zeynep’in bağlı olduğu bomba düzeneğinin nasıl durdurulacağını anlatıyor. Kadir ve Zeynep ise duyduklarıyla dehşete düşüyor. İşte Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma dizisi 23 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizi 30 Mayıs'ta ise final yaparak ekrana veda edecek.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
‘Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 22. bölümünde; Kadir, Cansız’ın, annesi Asiye’yi gözlerinin önünde öldürmesiyle büyük bir şoka girdi. Veli onu sakinleştirmeye ve kendine getirmeye çalıştı. Ancak Kadir, uzun bir süre annesinin öldüğü gerçeğini kabullenemedi. Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçti. Ardından Kadir’i aradı ve bu zaman zarfında Zeynep’i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyledi. Cansız, Veli’yi de aradı ve ona da, kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep’in öleceğini söyledi. Cansız kronometreyi çalıştırdı ve zaman geriye doğru hızla akmaya başladı. Kerem, Kadir’e gitti ve Cemre’ye ulaşamadığını, Demir’in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyledi. Kadir, Demir’in izini bulmak için Veli’den yardım istedi.

Cansız’a da Cemre’nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi geldi. Selim’e Cemre’yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre’yi bulup, getirmeleri talimatını verdi. Belma, Cemre’nin Cansız’ın adamlarınca götürülmesine tanıklık etti. Onları takip eden Belma, Cemre’nin getirildiği yeri Kadir’e bildirdi. Kadir, Veli ve Kerem, Cansız’ın Zeynep’i ve Cemre’yi alıkoyduğu mekânına geldi. Aralarında büyük bir çatışma çıktı. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vuruldu ve ağır yaralandı. Kerem ve Veli, Cemre’yi hızla bir hastaneye getirdi. Cemre ameliyata alındı. Ölümle yüz yüze gelen Cemre, hayati tehlikeyi atlattı. Cansız, bir sandalyeye bağlı halde tutulan Zeynep’in yanına bomba yerleştirdi. Bombanın patlamasına ise dakikalar kaldı. Kadir, Veli’yi takip ederek elinden kaçırdığı Cansız’ı yeniden buldu. Cansız, Zeynep’i öldürmekle tehdit ederek Kadir ve Veli’nin elini kolunu bağladı. Kadir, Cansız’a vurmak üzereyken Veli silahını ona doğrulttu. Cansız, Veli’ye Kadir’i öldürürse Zeynep’in yerini söyleyeceğini söyledi. Kadir de silahını Veli’ye doğrulttu. Veli silahını indirdi, Kadir’den kendisini öldürmesini ve Zeynep’i kurtarmasını istedi. Kadir, Veli’yi öldürürse Zeynep’i kurtaracağı, öldürmezse her şeyi kaybedeceği ölümcül bir ikilemle karşı karşıya kaldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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