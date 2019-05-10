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Çarpışma'da flaş ayrılık! Kadir'in annesi Asiye öldü mü? Çarpışma dizisi 21. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2019 02:19 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 21. son bölümüyle ekrana geldi. Çarpışma'nın son bölümünde, Kadir Cansız ile ilgili tüm gerçekleri öğrendi. Kadir’i yakalayan Cansız onunla yüz yüze geldi. Cansız, Kadir’in bütün geçekleri öğrendiğini anladı. Finalde ise Cansız ve Kadir karşı karşıya geldi.. Kadir, annesi Asiye’yi kurtarmak için Cansız’ın gitmesine izin verdi. Ancak Cansız, Kadir'in gözleri önünde annesini öldürdü. Cansız kendisini korumak için Zeynep'i de kaçırdı. İşte Çarpışma 21. son bölümde yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma, 9 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 21. son bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma son bölümde Kadir'in annesi Asiye rolündeki Şebnem Sönmez diziye veda etti.

CANSIZ ASİYE'Yİ ÖLDÜRDÜ, ZEYNEP'İ KAÇIRDI

Kadir’i yakalayan Cansız onunla yüz yüze geliyor. Cansız, Kadir’in bütün geçekleri öğrendiğini öğreniyor. Baba oğul bütün kartlarını açık oynuyor. Cansız, Kadir'e 'Senin adın Yusuf. Bu ismi sana ben verdim' dedi. Kadir, Cansız’ı yakaladığını zannettiğinde büyük bir şok yaşıyor. Annesini Cansız’ın elinde olduğunu görüyor. Kadir, Asiye’yi kurtarmak için Cansız’ın gitmesine izin veriyor. Ancak Cansız, Kadir'in gözleri önünde annesini öldürüyor.

Cansız kendini Kadir’den korumak amaçlı Zeynep’i yanında bulunduruyor. Cansız arabaya bindiğinde Zeynep’e Asiye’nin öldüğünü söylüyor. Zeynep duydukları karşısında büyük bir dehşete düşüyor.

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KADİR AĞABEYİ MURAT GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ

Kadir annesine ait mezarlıkta bir kayıt olup olmadığını öğrenmesi için Tayfun’a görev veriyor. Tayfun öğrendiği bilgileri Kadir’e anlatıyor. Kadir yedi yaşında ölen Murat adında bir abisi olduğunu öğreniyor. Bütün ipuçlarını bir araya getiren Kadir korkunç gerçeği çözüyor.

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Çarpışma’nın 21. bölümünde; Veli ile buluşan Zeynep, Cansız’ın Kadir'i öldürebileceğini öğreniyor. Veli bunca acı verdiği Zeynep’in eline silah verip kendisini öldürmesini teklif ediyor. Ancak Zeynep, Veli’yi vurmuyor. Zeynep’in kendisine bir şey hissettiğini düşünen Veli, Zeynep’in gerçek amacını öğreniyor. Zeynep, Veli’nin Cansız’ı öldürmesini istiyor.

Cansız, Veli’yi arayarak kendisini öldürme fırsatını kaçırdığını söylüyor. Veli o fırsatın tekrar geleceğini onu öldüreceğini Cansız’a anlatıyor. Veli’nin canını yakmak isteyen Cansız, Veli’ye annesinin ölümüyle ilgili bir bilgi paylaşıyor. Bu bilgi Veli’yi derinden sarsıyor.

Kadir, Cansız’ın gerçek kimliğini en başından bilen Veli ile yüzleşiyor. Kadir, Veli ve Cansız’ın kendisini oyuna getirmesine sinirleniyor. Veli, bundan sonra Kadir’e gerçekleri söyleyeceğini belirtiyor. Kadir artık sorusu olmadığını söylesede, Veli Kadir’in içinde bir şüphe olduğunu biliyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma'nın 21. son bölümünde; Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma başlar. Kadir’i gizlice takip eden Veli de, çatışma alanını görebileceği bir binanın çatısına çıkar, silahını kurar ve hedefine Cansız’ı alır. Ancak Cansız, çakal olduğunu bir kez daha ispatlarcasına bu ölüm çemberinden kurtulmayı başarır. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe alır. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurar. Kadir, bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığına dair içini kemiren şüphenin peşine düşer.

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Diğer yanda Zeynep, Kadir’e sürpriz bir akşam yemeği planı yapar ancak asıl sürpriz Kadir’den gelir. Kadir ve Zeynep’in önünde mutluluk ve aşk dolu upuzun bir gece vardır. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Demir, intikam için Cemre’ye diş biler. Meral’den de onun en zayıf yerini, Kerem’e olan olan duygularını kaşıyarak yardım ister. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir’in planından habersiz olan Cemre, annesinin günlüğünde anlattığı Orhan’la karşılaşır. Ancak ondan duyacakları canını çok yakacaktır. Kadir ve Cansız’ın akıl oyunları birbirleriyle yarışır. İkisinin de kurduğu oyunun sonu birbirlerine çıkmaktadır ama kazananın kim olacağı belli değildir. Belli olan tek şey ise; bu sefer ki hesaplaşmanın çok acımasız ve ölümcül olacağıdır.

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