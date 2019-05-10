Çarpışma'da flaş ayrılık! Kadir'in annesi Asiye öldü mü? Çarpışma dizisi 21. son bölüm izle!

Kadir annesine ait mezarlıkta bir kayıt olup olmadığını öğrenmesi için Tayfun’a görev veriyor. Tayfun öğrendiği bilgileri Kadir’e anlatıyor. Kadir yedi yaşında ölen Murat adında bir abisi olduğunu öğreniyor. Bütün ipuçlarını bir araya getiren Kadir korkunç gerçeği çözüyor.

Kadir’i yakalayan Cansız onunla yüz yüze geliyor. Cansız, Kadir’in bütün geçekleri öğrendiğini öğreniyor. Baba oğul bütün kartlarını açık oynuyor. Cansız, Kadir'e 'Senin adın Yusuf. Bu ismi sana ben verdim' dedi. Kadir, Cansız’ı yakaladığını zannettiğinde büyük bir şok yaşıyor. Annesini Cansız’ın elinde olduğunu görüyor. Kadir, Asiye’yi kurtarmak için Cansız’ın gitmesine izin veriyor. Ancak Cansız, Kadir'in gözleri önünde annesini öldürüyor.

Çarpışma’nın 21. bölümünde; Veli ile buluşan Zeynep, Cansız’ın Kadir'i öldürebileceğini öğreniyor. Veli bunca acı verdiği Zeynep’in eline silah verip kendisini öldürmesini teklif ediyor. Ancak Zeynep, Veli’yi vurmuyor. Zeynep’in kendisine bir şey hissettiğini düşünen Veli, Zeynep’in gerçek amacını öğreniyor. Zeynep, Veli’nin Cansız’ı öldürmesini istiyor.

Cansız, Veli’yi arayarak kendisini öldürme fırsatını kaçırdığını söylüyor. Veli o fırsatın tekrar geleceğini onu öldüreceğini Cansız’a anlatıyor. Veli’nin canını yakmak isteyen Cansız, Veli’ye annesinin ölümüyle ilgili bir bilgi paylaşıyor. Bu bilgi Veli’yi derinden sarsıyor.

Kadir, Cansız’ın gerçek kimliğini en başından bilen Veli ile yüzleşiyor. Kadir, Veli ve Cansız’ın kendisini oyuna getirmesine sinirleniyor. Veli, bundan sonra Kadir’e gerçekleri söyleyeceğini belirtiyor. Kadir artık sorusu olmadığını söylesede, Veli Kadir’in içinde bir şüphe olduğunu biliyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma'nın 21. son bölümünde; Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma başlar. Kadir’i gizlice takip eden Veli de, çatışma alanını görebileceği bir binanın çatısına çıkar, silahını kurar ve hedefine Cansız’ı alır. Ancak Cansız, çakal olduğunu bir kez daha ispatlarcasına bu ölüm çemberinden kurtulmayı başarır. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe alır. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurar. Kadir, bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığına dair içini kemiren şüphenin peşine düşer.