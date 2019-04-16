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Çarpışma'da Ivan'dan Kadir'e büyük tuzak! Çarpışma 18. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2019 00:02 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümüne Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov damga vuracak. Kadir ve Veli’yi öldürmek için gelen Ivan’ın, dövüş arenasında gücünü gösterdiği aksiyon dolu tanıtımda Haydar, Kadir’i Ivan konusunda uyarıyor. Yakup’un Kerem’in üzerine hızla arabasını sürdüğü, Kadir ve Çetin’in pusuya düştüğü anlarda gerilim ve heyecan yükseliyor. Kadir ve Kerem’in akıbeti ise merak uyandırıyor. İşte Çarpışma 18. yeni bölüm fragmanı.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümünde Kadir ve Çetin, Rus mafyasının pususuna düşüyor.

ÇARPIŞMA'NIN IVAN'I IVO ARAKOV KİMDİR ?

Çarpışma’da ilk kez görünen Ivo Arakov, dizide birkaç bölümde yer alacak ve Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak. Ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncu. 30 yaşındaki Ivo Arakov, ‘Company of Heroes’ isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer aldı. Arakov, ‘Çarpışma’ dizisinde canlandırdığı Ivan Sokurov karakterini çok severek oynadığını ve hayranlıkla takip ettiği Türk oyuncularla karşılıklı rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Çarpışma merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 17. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

‘Çarpışma’nın geçtiğimiz Perşembe ekrana gelen 17. bölümünde; Kadir, yaralı halde yerde yatarken Haydar ve ekibi de olay yerine geldi. Kadir hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmayan Kadir, kısa sürede ayağa kalktı. Yıllarca birlikte çalışan Cansız, Veli ve Selim birbirlerine düşman oldu. Zeynep’ten duyduklarıyla içi şüphe dolu olan Cansız, Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sordu. Asiye, Cansız’a gerçeği söyledi. Cansız, Veli ve Kadir hastanede aynı odada yan yana geldiler. Bu anlarda Kadir’in Cansız’ı öğreneceğinden endişe eden Zeynep ve Asiye büyük panik yaşadı. Zeynep’in kapısını polisler çaldı ve zimmetine para geçirmek suçlaması ile gözaltına alındığını söylediler. Kerem ve Cemre aşkla birlikte gelen mutluluk ve huzur duygusunu yaşadılar. Meral ise Yakup tarafından saldırıya uğradı ve alıkonuldu. Belma ve Demir’in ihanetini öğrenen Selim, Belma’yı vurdu. Belma’nın öldüğünü zanneden Selim’in üzerindeki baskı daha da arttı. Selim, Cansız’dan kendisini kurtarmasını istedi ve aksi halde Kadir’e her şeyi anlatmakla tehdit etti. Cansız da ona Cemre’yi öldürme tehdidiyle karşılık verdi. Cansız, Selim’den kızının hayatına karşılık kendi hayatını istedi. Selim, öldürdüğü karısının mezarına gitti. Cemre de geldi. Ardından da Cemre’yi gizlice takip eden Kerem geldi. Selim silahını Kerem’e doğrulttu. Bu sırada arkasında beliren Kadir, Selim’e teslim olmasını söyledi. Selim silahını başına dayadı ve Cemre’nin yaşaması için kendi hayatına son verdi. Cansız, Veli’ye Kadir’in paralarına el koyduğu Rus mafyasının infaz timi lideri Ivan’ın kendisiyle hesaplaşmaya geleceğini söyledi. Ivan’ın elinde görülen dosyadan ise, sadece Veli’den değil, Kadir’den de intikam almak için geleceği anlaşıldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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