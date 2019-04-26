Çarpışma'da Kadir ve babası Cansız'ın büyük buluşması! Çarpışma 20. yeni bölüm ilk fragman izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi Çarpışma, 25 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 19. bölümüyle nefesleri kesti.

Çarpışma son bölümde, Zeynep’in rehin alınması ile hem Veli hem de Kadir Ivan’ın eline düşüyor. Zeynep’in yaşaması için silahını verip köşeye sıkışan Kadir, Zeynep’i bırakmasını istiyor. Zeynep’i bırakan Ivan silahını çekip tam Kadir’e doğrultmuşken bir bilgi vereceğini söylüyor. Hem Kadir’i koruyan hem de Veli’nin ailesinin ölüm emrini verdiğini söyleyen Ivan tam tetiğe basacakken Cansız’ın adamları onu öldürüyor. Zeynep’i arkasına alıp ateşin nereden geldiğini anlamaya çalışan Kadir ikinci şoku kapıdan gelenleri görünce yaşıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çarpışma’nın 19. bölümünde; Ivan, bombanın uzaktan kumandasına basınca, kendi adamlarının içinde olduğu arabadaki bomba patladı. Cansız’ın, Kadir’in arabasına bomba yerleştiren Başkomiser Ahmet’i takip ettiği, onu tehdit ederek Kadir’in arabasındaki bombayı etkisiz hale getirttiği ve başka bir bombayı Ivan’ın adamlarının arabasına koydurduğu ortaya çıktı. Ivan’ın adamları patlayan bombanın ardından Kadir’lerin üzerine bu kez mermi yağdırdı. Bu anlarda da sahneye Cansız’ın adamları çıktı ve Ivan’ın adamlarını öldürerek, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’i kurtardı. Kadir bir yandan Ivan’ın, diğer yandan da kendisini koruyan kişinin kim olduğunu öğrenmenin peşine düştü. Kadir ve Veli’nin de Ivan’ı bulma konusunda işbirliği yaptıkları anlaşıldı. Plana göre Veli, Ivan’ın tuzağına düşmüş gibi davrandı. Kadir de Veli’nin üzerindeki cihazdan Ivan’ın gizlendiği yeri tespit etti. Kerem ve Cemre, Cemre’nin fikri ile Yakup’u ve Meral’i bulmak için Demir’den yardım istemeye gitti. Cemre, Demir’le konuştu ve onu Meral’i kurtarma konusunda yardım etmeye ikna etti. Yakup, Demir’in oyununa geldi ve Kerem onu yakaladı. Kerem, Yakup’un yer göstermesi ile Meral’i buldu ve kurtardı. Yakup ise Kerem’in elinden kaçmayı başardı. Kadir, Ivan’ın saklandığı yeri buldu. Onu öldürmek üzereyken, Ivan’ın adamları Veli’yle görüşmeye geldiğini zanneden Zeynep’i yakaladı. Kadir silahını bırakmak zorunda kaldı. Ivan, Kadir’e kendisini koruyanın Cansız, Veli’ye de ailesini katletme emrini verenin yine Cansız olduğunu söyledi. Kadir, Veli ve Zeynep duyduklarıyla şoke oldu. Ivan; Kadir, Veli ve Zeynep’i öldürmek üzereyken Cansız ve adamları ansızın içeriye girdi. Cansız, Ivan’ı öldürdü, Kadir, Zeynep ve Veli’yi de son anda ölümden kurtardı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



