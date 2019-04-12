Çarpışma'da şok sahne! Selim öldü mü? Mustafa Uğurlu ayrıldı mı? Çarpışma 17. son bölüm izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi Çarpışma’nın 11 Nisan Perşembe ekrana gelen son bölümünde Selim öldü. Mezarlığa eşini ziyarete giden Selim’in çevresini hem polisler hem de Veli sarıyor. Mezarlıkta Selim’in yanına giden Cemre annesi ile ilgili gerçekleri öğrenmek istiyor.

Cemre’ye annesinin günlüğünü veren Selim her şeyin orada yazdığını söylüyor. Kızına yaptıklarını gözyaşları içinde anlatan Selim, Belma’nın ölmediğini öğrenince biraz da olsa mutlu oluyor. Kerem’in geldiğini gören Selim silahına sarılıp ölümle tehdit ediyor. Selim, Cansız’a verdiği sözü tutup intihar ediyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir yaralı halde yerde yatmaktadır. Cansız başucuna kadar gelir ve Kadir’in yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibi de olay yerine gelir. Cansız, Kadir’in yanından ayrılır. Kadir hızla hastaneye kaldırılır. Zeynep, Asiye, Haydar ve diğerleri, doktorlardan gelecek iyi bir haberi beklemektedir. Cansız da hastaneye gelir. İçindeki şüpheleri giderecek cevap Asiye’dedir. Usturasını çıkarır, Asiye’nin boğazına dayar ona ve Kadir’in oğlu, yani Yusuf olup olmadığını sorar. Veli de hastaneye gelir ve karşısında, kendisine meydan okuyan Zeynep’i bulur. Öte yandan Selim, içine girdiği durumdan kendisini çıkaracak bir yol aramakta ve artık kimseye güvenmemektedir. Silahını önce Veli’ye, ardından ihanetin bedelini ödetmek için Demir ve Belma’ya doğrultur. Selim’in yaşadığı stres ve baskı an be an artmaktadır. Üstelik Selim, Cansız ve Veli artık ortak değil, birbirlerine düşmandırlar. Selim iyice köşeye sıkışır. Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır. Meral ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Zeynep’in kapısını polisler çalar. Zeynep duydukları karşısında şoke olur. Çanlar artık, Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim için çalmaktadır. Ve Cansız’ın Veli’ye de büyük bir sürprizi

