Çarpışma dizisinde Cansız kim? Cansız Kadir'in babası mı? Çarpışma 11. son bölüm izle!

Show TV'de başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma'nın 21 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan 11. son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. ÇARPIŞMA'DA GİZEMLİ KARAKTER CANSIZ KİM?

Çarpışma’nın 11. son bölümünde; Hücre evinin adresini alan Kadir hiç vakit kaybetmeden adrese gidiyor. Kapıyı kırarak içeri giren Kadir, herkesi tek tek indiriyor. Son adamı canlı bırakan Kadir o adamdan sevdiklerini kaybettiği o patlamayı kimin planladığını öğrenmeye çalışıyor. Daha fazla dayağa dayanamayan adam ise bu işi kendisinin planladığını söylüyor. Aldığı cevapla yetinmeyen Kadir bu sefer arkalarında kim olduğunu sorunca yine Cansız’ın adına ulaşıyor. Kadir adamla uğraşıp Cansız’ın kim olduğunu öğrenmek için uğraşırken TEM mekanı basınca Kadir silahını bırakıyor. Tüm bunlar olurken ise Cansız, Veli’nin karşısına çıkıyor. Veli’nin ikinci muhbiri Adem, Adalı’yı bir depoda oyuna getirip kafasına silahını dayıyor. Namlunun ucunda bekleyen Adalı duyduğu silah sesi ile şaşırıyor. Arkasını dönünce karşısında Haydar’ı gören Kadir’in şaşkınlığı giderek artıyor. Üstünden şaşkınlığını atan Kadir, Adem’e kendini vurup vurmayacağını sorduktan sonra her şeyin tek tek konuşulacağını söylüyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma 11. bölümünde; Kadir ve Adem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Adem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır. Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder. Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır. Aylin, Veli’yle yakın zamanda görüştüklerini ağzından kaçırır. Kadir bu gerçeği kendinden saklayan Zeynep’e çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kriz çıkar. Adalı’yı, her yerde aradığı Veli’ye, haberi olmadan bu kez Zeynep götürecek, Kadir yüz yüze geldiği Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmaya girecektir. Veli, Yakup ve Cemil’in çaldığı paraları Cansız’a teslim edip, hayatına devam edeceğini düşünmektedir. Oysa ki, Cansız’ın kılıcı hala Veli’nin boynundadır. Ve Cansız, artık sadece Veli ve Selim’in için değil, hangi taşı kaldırsa altında onun ismine rastladığı Adalı için de büyük bir tehdittir.

Demir, Kerem’i telefonla arayıp buluşmak istediğini söylüyor. Teklifi kabul eden Kerem, Demir’i yeni tuttuğu tamirhanesine çağırıyor. Sakin kalmaya çalışan Kerem, Demir’in artık avukatının olmadığını söylüyor. Demir tam kapıdan çıkacakken dönüp Kerem’e bu dükkânı hangi sermaye ile açtığını sorunca işler karışıyor. Sakin kalmaya çalışan Kerem, Demir’in kışkırtmalarına daha fazla dayanamıyor. Zeynep’ten aldığı mektubu Asiye’ye götüren Veli, bu mektubun oğlundan olduğunu söylüyor. Kadir’in mektubunu okumaya başlayan Asiye’nin gözleri doluyor. Mektubundan doğum gününü anlatan Kadir, kimlikte yazan tarihin annesinin kendisini yetimhaneye bırakıldığı tarih olduğunu söyleyip bir daha doğum günü kutlamayacağını ekliyor. Zeynep’in Veli ile görüştüğünden emin olan Kadir büyük bir öfke ile eve dönen Kadir, evdeki herkesi dışarı çıkartıyor. Ev boşalır boşalmaz sorularına başlayan Kadir başta sakinliğini korumaya çalışsa da başarılı olamıyor. Sinirlerine hakim olamayan Kadir, Zeynep’e bağırmaya başlıyor. En yakınından darbe yiyen Kadir’in öfkesi dinmiyor.