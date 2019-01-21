Çarpışma'ya Veli ve Adalı'nın çatışma sahnesi damga vuracak! Çarpışma dizisi 7. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, sürükleyici hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini Perşembe akşamları ekrana kilitleyen dizisi ‘Çarpışma’nın 7. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Fragmanda, Zeynep’in kızı Aylin’e hasretle sarıldığı anlar ise izleyenleri duygulandırıyor.

Çarpışma yeni bölümde Kadir ve Kerem’in, Yakup ve yancılarıyla mahalle kanunlarına göre, yumruk yumruğa kıyasıya bir kavgaya tutuştuklarının görüldüğü tanıtımda, Zeynep’in Veli’yi bıçakladığı ve kar maskeli bir grubun otomatik silahlarla etrafa ateş açtıkları anlarda heyecan ve tansiyon yükseliyor. Veli’nin Zeynep’e, Cemre’nin de Kerem’e yaptığı itiraflar dikkatleri çekerken, Kerem’in kendisinden gözyaşları içinde yardım isteyen Meral’e vereceği cevap ise merak uyandırıyor. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı.