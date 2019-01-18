Çarpışma yeni bölüm ne zaman? Çarpışma dizisi 7. bölüm fragmanı izle!

ZEYNEP KIZI KOCASINI VURDU! GALİP ÖLDÜ MÜ? Çarpışma’nın 6. son bölüm final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı. Zeynep’e kızını kurtarması için tek yol veren Veli, Zeynep’ten Galip’i öldürmesini istiyor. Zeynep bu isteği başta reddetse de çekine çekine silahı alıyor. Galip’i öldüremeyeceğini söyleyen Zeynep bir anda namlunun ucunu Veli’ye çeviriyor. Zeynep tetiği çekiyor ama silah boş olduğu için patlamıyor. Zeynep’in yaptığı bu oyun sonrası iyice çıldıran Veli, Zeynep’in boynuna sarılıyor. Zeynep’in elinden silahı alan Veli, içine mermileri yerleştirip Zeynep’in silahını Galip’e çeviriyor. Zeynep’in istemeyen tavrını gören Veli, adamını arayıp Zeynep’e kızının üstünden yükleniyor. Kızını kurtarmak için bunu yapmak zorunda olan Zeynep ise gözyaşları için tetiğe basıyor.

VELİ'DEN KADİR'E BÜYÜK TUZAK

Zeynep’i takip eden Kadir, Veli’nin mekanına kadar geliyor ama onu büyük bir sürpriz bekliyor. Kadir’in ve ekibinin karşısına bir ordu adam çıkaran Veli, Kadir’in üstüne gidiyor. Kimsede silah olmadığını gören Kadir ise silahını beline takıp attığı tekme ile sokak kavgasını başlatıyor. Bu arada Veli ise Zeynep ile ilgilenmek için mekanına dönüyor.

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Kadir’in önüne de büyük bir engel çıkarırdı. Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e, Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu. Geçmişte Kadir, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Kadir’e teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Veli bir fırsatını buldu ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.



