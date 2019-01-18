TREND

Çarpışma yeni bölüm ne zaman? Çarpışma dizisi 7. bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.01.2019 03:12 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve tutkuyla izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın büyük bir merak ve heyecanla beklenen 7. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kerem’in annesi Serpil’i görmeye gittiği, anne – oğlun büyük bir hasretle sarıldığı, Kerem’in annesine hayallerini anlattığı duygu yüklü sahne Sezen Aksu’nun ‘Küçüğüm’ şarkısı eşliğinde yayınlandı ve kalplere dokundu. Peki Çarpışma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Çarpışma 7. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Show TV'de başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'n oynadığı Çarpışma dizisi yeni yılla birlikte ekrana ara vermişti. Çarpışma'nın 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde Veli ve Kadir arasında geçmişte yaşananlar ekrana geldi. Veli'nin ailesinin nasıl katledildiği, neden yasa dışı işlere bulaştığı ve Kadir'le arasındaki husumetin nedenleri ortaya çıktı. Show TV, Çarpışma dizisinin yeni bölüm tarihini açıkladı. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 24 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ZEYNEP KIZI KOCASINI VURDU! GALİP ÖLDÜ MÜ?
Çarpışma’nın 6. son bölüm final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı. Zeynep’e kızını kurtarması için tek yol veren Veli, Zeynep’ten Galip’i öldürmesini istiyor. Zeynep bu isteği başta reddetse de çekine çekine silahı alıyor. Galip’i öldüremeyeceğini söyleyen Zeynep bir anda namlunun ucunu Veli’ye çeviriyor. Zeynep tetiği çekiyor ama silah boş olduğu için patlamıyor. Zeynep’in yaptığı bu oyun sonrası iyice çıldıran Veli, Zeynep’in boynuna sarılıyor. Zeynep’in elinden silahı alan Veli, içine mermileri yerleştirip Zeynep’in silahını Galip’e çeviriyor. Zeynep’in istemeyen tavrını gören Veli, adamını arayıp Zeynep’e kızının üstünden yükleniyor. Kızını kurtarmak için bunu yapmak zorunda olan Zeynep ise gözyaşları için tetiğe basıyor.

VELİ'DEN KADİR'E BÜYÜK TUZAK
Zeynep’i takip eden Kadir, Veli’nin mekanına kadar geliyor ama onu büyük bir sürpriz bekliyor. Kadir’in ve ekibinin karşısına bir ordu adam çıkaran Veli, Kadir’in üstüne gidiyor. Kimsede silah olmadığını gören Kadir ise silahını beline takıp attığı tekme ile sokak kavgasını başlatıyor. Bu arada Veli ise Zeynep ile ilgilenmek için mekanına dönüyor.

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Kadir’in önüne de büyük bir engel çıkarırdı. Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e, Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu. Geçmişte Kadir, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Kadir’e teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Veli bir fırsatını buldu ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Diriliş Ertuğrul'da Dragos'tan hain saldırı!Diriliş Ertuğrul'da Dragos'tan hain saldırı!
Kadın'da Sarp ve Bahar'ı şoke eden gelişme!Kadın'da Sarp ve Bahar'ı şoke eden gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma yeni bölüm Çarpışma yeni bölüm yayın tarihi Kıvanç Tatlıtuğ

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Dragos'tan Ertuğrul Bey'e hain tuzak! Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'tan hain saldırı!

Kadın dizisinde Sarp ve Bahar'ı şoke eden gelişme! Kadın 46. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kadın'da Sarp ve Bahar'ı şoke eden gelişme!

Netflix Türkiye'den zam açıklaması! ABD'deki zam Türkiye'yi etkileyecek mi?

Netflix'e zam mı geliyor? Resmi açıklama yapıldı

Hayatta Her Şey Var programı yayından mı kaldırıldı?

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

30 yıl aradan sonra Hayalet Avcıları geri dönüyor!

30 yıl aradan sonra Hayalet Avcıları geri dönüyor!

Vurgun dizisinden ilk afiş geldi

Deniz Çakır'ın yeni dizisinden ilk afiş paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.