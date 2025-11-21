YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Çarşamba Ovası'nda 180 gramlık kivi tescillendi

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda son yıllarda hızla gelişen kivi üretimi, dikkat çekici bir başarıyla yeniden gündeme geldi. İlçede kivi yetiştiriciliği yapan Kadir Engin, ürettiği 180 gram ağırlığındaki kiviyi noter huzurunda tescilleterek bölgede yetişen ürünlerin kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Tescil işlemi, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Çarşamba Ovası'nda 180 gramlık kivi tescillendi

Son dönemde kivinin gözde merkezi haline gelen Samsun’un Çarşamba Ovası'nda kivi üreticiliği yapan Kadir Engin, noter huzurunda 180 gram ağırlığındaki kivisini tescilletti.

Çarşamba Ovası nda 180 gramlık kivi tescillendi 1

180 GRAMLIK KİVİSİNİ NOTERE ONAYLATTI

Çarşamba’da kivi üreticiliği yapan Kadir Engin, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk’ün katılımıyla, kendi yetiştirdiği 180 gramlık kivisini notere onaylattı.

Çarşamba Ovası nda 180 gramlık kivi tescillendi 2

"KİVİ ÜRETMEK KOLAY BİR İŞ"

Çarşamba’da kivi üretici olan Kadir Engin tarıma olan ilgisini ve sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bu işle ilgilendiğini söyleyerek, "Ben kendim Amerika’da bile kivinin nasıl üretildiğini ve toplandığını gördüm. Ben tarımı seviyorum. 500-700 ton kivi, 20 ton da fındık üretirim. Kivi üretmek kolay bir iş, mükemmel bir bitki. Su ve gübresini doğru bir şekilde verdiğin sürece kendi kendine büyüyor. Türkiye geneli kiviler 90-110 gram arasında. Bu iş çok farklı bir iş. Organik toprak bakımdan aslında Çarşamba verimsiz ama biz kiviyi burada yetiştirebiliyoruz. Benim ortalamam 125-130 gram" şeklinde konuştu.

Çarşamba Ovası nda 180 gramlık kivi tescillendi 3

"TÜRKİYE ASLINDA KİVİYİ ÇOK İYİ ÜRETEN BİR BÖLGE"

Ortalama kivilerden kendi ürettiği kivilerin tadı bakımından çok farklı olduğunu ve kivi konusunda Türkiye’nin başarılı olduğunu vurgulayan kivi üreticisi Kadir Engin, "Türkiye aslında kiviyi çok iyi üreten bir bölge. Ama dünyada bu kiviyi satamazsınız. Ben bu kiviyi yurt dışına da götürdüm. Oralarda 80-100 gramlık kiviler satılıyor. Bu kivinin diğer özelliği ise küçük kivilere göre tadı çok başka. Zamanla yumuşadığında tadı daha da güzel oluyor. Kivide gereken her şeyi zamanında verilmesi gerekiyor. Geç verirsen hiçbir anlamı kalmaz. Çarşamba Ovası bereketli bir ova, umarım kivicilik burada da yaygınlaşacak" dedi.

Çarşamba’da tescillenen kivi sayesinde, diğer kivi üreticilerinin veya kivi üretimi yapmak isteyen çiftçiler içinde kiviye olumlu yaklaşmalarını sağlarken, kivi piyasasının da değerinin gün geçtikçe artacağı anlamına geliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde karpatka hazırlamanın özel sırrıEvde karpatka hazırlamanın özel sırrı
Bu yiyeceklere çok dikkat edin: Evde de yeseniz ölümcül tehlike...Bu yiyeceklere çok dikkat edin: Evde de yeseniz ölümcül tehlike...

Anahtar Kelimeler:
kivi Noter Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.