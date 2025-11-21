Çarşamba Ovası'nda 180 gramlık kivi tescillendi

Son dönemde kivinin gözde merkezi haline gelen Samsun’un Çarşamba Ovası'nda kivi üreticiliği yapan Kadir Engin, noter huzurunda 180 gram ağırlığındaki kivisini tescilletti.

180 GRAMLIK KİVİSİNİ NOTERE ONAYLATTI

Çarşamba’da kivi üreticiliği yapan Kadir Engin, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk’ün katılımıyla, kendi yetiştirdiği 180 gramlık kivisini notere onaylattı.

"KİVİ ÜRETMEK KOLAY BİR İŞ"

Çarşamba’da kivi üretici olan Kadir Engin tarıma olan ilgisini ve sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bu işle ilgilendiğini söyleyerek, "Ben kendim Amerika’da bile kivinin nasıl üretildiğini ve toplandığını gördüm. Ben tarımı seviyorum. 500-700 ton kivi, 20 ton da fındık üretirim. Kivi üretmek kolay bir iş, mükemmel bir bitki. Su ve gübresini doğru bir şekilde verdiğin sürece kendi kendine büyüyor. Türkiye geneli kiviler 90-110 gram arasında. Bu iş çok farklı bir iş. Organik toprak bakımdan aslında Çarşamba verimsiz ama biz kiviyi burada yetiştirebiliyoruz. Benim ortalamam 125-130 gram" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ASLINDA KİVİYİ ÇOK İYİ ÜRETEN BİR BÖLGE"

Ortalama kivilerden kendi ürettiği kivilerin tadı bakımından çok farklı olduğunu ve kivi konusunda Türkiye’nin başarılı olduğunu vurgulayan kivi üreticisi Kadir Engin, "Türkiye aslında kiviyi çok iyi üreten bir bölge. Ama dünyada bu kiviyi satamazsınız. Ben bu kiviyi yurt dışına da götürdüm. Oralarda 80-100 gramlık kiviler satılıyor. Bu kivinin diğer özelliği ise küçük kivilere göre tadı çok başka. Zamanla yumuşadığında tadı daha da güzel oluyor. Kivide gereken her şeyi zamanında verilmesi gerekiyor. Geç verirsen hiçbir anlamı kalmaz. Çarşamba Ovası bereketli bir ova, umarım kivicilik burada da yaygınlaşacak" dedi.

Çarşamba’da tescillenen kivi sayesinde, diğer kivi üreticilerinin veya kivi üretimi yapmak isteyen çiftçiler içinde kiviye olumlu yaklaşmalarını sağlarken, kivi piyasasının da değerinin gün geçtikçe artacağı anlamına geliyor.

