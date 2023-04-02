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Casus Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Casus Oyunu hangi kanalda? Brad Pitt hayranları ekran başına!

02.04.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casus Oyunu filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack'ın olduğu film araştırılmaya başlandı. 2001 yılı yapımlı aksiyon filmi bu akşam tekrar izleyiciyle buluşacak. Peki, Casus Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Casus Oyunu hangi kanalda? İşte filme dair merak edilenler...

Casus Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Casus Oyunu hangi kanalda? Brad Pitt hayranları ekran başına!

2001 yılında vizyona giren Casus Oyunu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Casus Oyunu filmi, 22 Şubat 2002 günü film severlerin beğenisine sunulmuş olan casusluk, gerilim ve aksiyon temalı bir sinema filmidir. Başrollerinde Robert Redford, Brad Pitt ve Catherine McCormack alıyor. Filmin İngilizce adı “Spy Game” dır. İşte Casus oyunu filmi konusu ve oyuncuları...

CASUS OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nathan Muir ve ortağı sayılabilecek Tom Bishop, uzun CIA kariyerleri boyunca olabilecek tüm zor görevleri üstlenmişlerdir. Tüm dünyayı kolaçan edip, bir ajanın bulunabileceği her türlü ortamda bulunmuşlardır. Bu süreç boyunca günden güne birbirine daha da yakınlaşan iki insan, güven duygusunun huzuruyla kavrulmuşlardır. Ancak bu anılar artık geçmişte kalmışlardır.

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Muir artık emekli olmaya hazırlanmaktadır. Tam da bu esnada Bishop'un ağır bir suçla itham edileceğini öğrenir. Muir harekete geçmezse, kadim dostu yirmi dört saat içerisinde öldürülecektir. Muir'in son görevi, örgütü için değil, kendisi ve dostu için gerçekleşecektir.

CASUS OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Casus Oyunu filminin oyuncu kadrosunda;

Brad Pitt
Catherine McCormack
Larry Bryggman
Robert Redford
Stephen Dillane
Colin Stinton
Todd Boyce
Matthew Marsh
Garrick Hagon
Bill Buell
Michael Paul Chan
Andrew Grainger
Tom Hodgkins gibi isimler yer almaktadır.

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CASUS OYUNU HANGİ KANALDA?

Casus oyunu filmi bu akşam saat 20:45'te izleyiciyle buluşacak. Brad Pitt hayranlarını ekrana kilitleyen olan film Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak.

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