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  4. Çatıdan kopan buz kütlesi sonu oldu! Üniversiteli genç feci şekilde hayatını kaybetti

Çatıdan kopan buz kütlesi sonu oldu! Üniversiteli genç feci şekilde hayatını kaybetti

27.12.2024 00:55
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Erzurum'da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çatıdan kopan buz kütlesi sonu oldu! Üniversiteli genç feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1’inci Sümbül Sokakta meydana geldi. Bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın’ın başına düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Algın’ın kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENECEK

Vefat eden Algın için yarın Edebiyat Fakültesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi. Fakülte bahçesindeki törenin ardından Algın’ın cenazesi Bursa’ya gönderilecek.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar buz
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