Çatlamış yumurta bozulmadan nasıl saklanır?

Mutfaktan eksik etmediğimiz yumurta, hassas bir gıda olduğu için taşıma esnasında küçük bir darbeyle karşılaşsa bile çatlayabilir. Çatlayan yumurtayı saklamak zordur ve bozulma ihtimali de yüksektir. Bu durumun önüne geçmek için sizlere efsane olacak bir yöntemden bahsedeceğiz.

Yumurtanın çatlak olan yerine az bir miktar limon suyu sürün. Ardından çatlak bölge üst tarafa gelecek şekilde yumurta kabına yerleştirin. İşte bu kadar basit! Çatlamış yumurtayı bozulmadan, buzdolabına akmadan bir süre daha saklayabilirsiniz.

YUMURTA HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

Omletin puf puf kabarmasını istiyorsanız içine karbonat değil bir yemek kaşığı su ekleyin. Pofidik omletiniz hazır!

Haşlanan yumurtanın kolayca soyulması için ise haşlama suyuna bir dilim limon koymanız yeterli olacaktır. Haşlanmış yumurtanın suyunu ise sakın lavaboya dökmeyin. İçinde mineral barındıran yumurta haşlama suyunu bitkilerinize dökerek hızlı ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olabilirsiniz.

Yere düşüp kırılan yumurtayı temizlemek bir hayli zordur. Telaşa gerek yok sevgili okur. Kırılan yumurtanın üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı tuz koyun ve bir süre bekletin. Yumurta sertleşmeye başlayacak ve böylelikle kolay bir şekilde, hiçbir yere bulaştırmadan temizlemiş olacaksınız.



