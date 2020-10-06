Çay demlenene kadar hazır: Şipşak kısır tarifi

Altın günlerinin olmazsa olmazı, ev oturmalarının gözde yiyeceği kısır tarifini 10 dakikada ustaların verdiği püf noktaları ile hazırladık. Kısa sürede dev bir lezzet ortaya çıkarmak isteyenler bu tarifi mutlaka kaydetsin!
Bulguru derin bir kabın içine koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kabın ağzını streç filmle iyice sarın.
Bulgur suyunu çekip şişince malzemeyi bir güzel karıştırın. İçine salçayı ve sıvı yağı ekleyip harmanlayın.
Kabın içine limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu ilave edin.
Son olarak domatesi, salatalığı ve yeşillikleri kaba ekledikten sonra tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın. Afiyet olsun.
Kısırın ana malzemesi olan bulgur seçimi için Anadolu'da düğürcük ismiyle bilinen ince taneli minik yapıda olan çeşidi tercih edilmeli.
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