YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çay demlenene kadar hazır: Şipşak kısır tarifi

Çay demlenene kadar hazır: Şipşak kısır tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetli ve son derece besleyici olan kısır tarifi çay saatlerinin en lezzetli eşlikçilerindendir. Herkes tarafından afiyetle yenilen kısır tarifini sadece 10 dakikada pratik bir şekilde hazırlamak mümkün, üstelik lezzetinden de bir şey kaybetmeyecek!

Çay demlenene kadar hazır: Şipşak kısır tarifi

Altın günlerinin olmazsa olmazı, ev oturmalarının gözde yiyeceği kısır tarifini 10 dakikada ustaların verdiği püf noktaları ile hazırladık. Kısa sürede dev bir lezzet ortaya çıkarmak isteyenler bu tarifi mutlaka kaydetsin!

10 DAKİKADA KISIR TARİFİ

  • 2 su bardağı düğürcük
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Bir çay bardağı zeytinyağı
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • Bir kahve fincanı nar ekşisi
  • Bir adet minik minik doğranmış domates
  • Bir adet minik minik doğranmış salatalık
  • Bir adet limonun suyu
  • Haşlanmış tane mısır
  • İnce kıyılmış maydanoz
  • İnce kıyılmış marul
  • İnce kıyılmış yeşil soğan
  • İnce kıyılmış nane
  • Tuz

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kabın içine koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kabın ağzını streç filmle iyice sarın.
Bulgur suyunu çekip şişince malzemeyi bir güzel karıştırın. İçine salçayı ve sıvı yağı ekleyip harmanlayın.
Kabın içine limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu ilave edin.
Son olarak domatesi, salatalığı ve yeşillikleri kaba ekledikten sonra tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın. Afiyet olsun.

LEZZETLİ BİR KISIR TARİFİ İÇİN PÜF NOKTASI

Kısırın ana malzemesi olan bulgur seçimi için Anadolu'da düğürcük ismiyle bilinen ince taneli minik yapıda olan çeşidi tercih edilmeli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Sofralarda modası hiç bitmeyen bir lezzetSofralarda modası hiç bitmeyen bir lezzet
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
Balıkesir Usulü Höşmerim
Balıkesir Usulü Höşmerim
Yuvalama Çorbası
Yuvalama Çorbası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sofralarda modası hiç bitmeyen bir lezzet: Hoşaf tarifi
Sofralarda modası hiç bitmeyen bir lezzet
Evde hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi!
Evde hingel nasıl yapılır?
Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi
Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı granola
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
Yumuş yumuş lezzet: Göçmen böreği Dızmana tarifi
Yumuş yumuş lezzet: Göçmen böreği Dızmana
Hem sağlıklı hem enerji bombası: Fıstık ezmesi tarifi
Hem sağlıklı hem enerji bombası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.