Çay kralı ve güneş prensesi evleniyor! Herkes onları konuşuyor

Chagee Holdings Ltd.'nin kurucusu Zhang Junjie ile yenilenebilir enerji devi Trina Solar’ın kurucusu Gao Jifan’ın kızı Gao Haichun’un evleniyor. İkilinin evlenmesi büyük ilgi gördü.

New York borsasında işlem gören Chagee Holdings Ltd.'nin kurucusu Zhang Junjie ile yenilenebilir enerji devi Trina Solar’ın kurucusu Gao Jifan’ın kızı Gao Haichun evlendi.

Çay kralı ve güneş prensesi evleniyor! Herkes onları konuşuyor 1

Trina Solar sözcüsüne göre, çift evlenmek için kayıt işlemlerini tamamladı. Sözcü, düğünün yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylese de daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Çay kralı ve güneş prensesi evleniyor! Herkes onları konuşuyor 2

MİLYARDER OLMUŞTU

Çiftin evliliği, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde işletmelerinin farklı zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde iki aileyi bir araya getirecek. Zhang, şirketinin Nisan ayında New York'ta listelenmesinin ardından milyarderler sıralamasına fırladı.

Çin
