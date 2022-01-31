Çay saatlerinde ve kabul günlerinizde yepyeni bir tat deneyin: Pırasalı kiş tarifi

Sebze sevmeyenleri bile etkileyen kiş tarifleri, ıspanak veya pırasa gibi kış sebzeleriyle birleştiğinde iç ısıtan lezzetini çay sohbetlerine taşıyor. Aynı tarifleri yemekten sıkılanlara, en temel malzemelere mutfağına farklı dokunuşlar katmak isteyenlere, akşam yemeğinde, çay vakitlerinde tuzlu tart yemeyi sevenlere ve günde sunmak için güzel bir tarif arayanlara pırasalı kiş tarifi veriyoruz.
MALZEMELER
Oda ısısında 124 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı yoğurt
2,5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 adet yumurta
İÇ HARCI İÇİN
3 sap pırasanın beyaz kısmı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
SOS İÇİN
200 ml sıvı krema
Yarım çay bardağı süt
1 adet yumurta
1 tutam dereotu
Tuz
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Pırasayı halka şeklinde doğrayın. Boyutları yemeklikten biraz daha ince olsun.
Pırasaları tencereye koyun.
Üzerine üç yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek pırasaları yumuşayıncaya kadar pişirin.
Tuzu ve karabiberi ilave edin ve soğutun.
Hamuru hazırlamak için tereyağını, yumurtayı, yoğurdu derin bir kaba alıp karıştırın.
Tuz ve kabartma tozunu ilave edin.
Ardından unu kontrollü olarak ekleyin ve mikserle çırpın.
Tezgahınızı hamurunuzun yapışmayacağı kadar unlayın.
Yumuşak kıvamlı hamurunuzu, unladığınız tezgahta biraz daha yoğurup 3 cm kalınlığında açın.
Açtığınız hamuru yağlamış olduğunuz tart kalıbının içine alın.
Hamurun üstüne çatal batırarak delikler açın.
Sos için verilen malzemeleri bir kap içine koyun ve iyice karıştırın.
Sosun kıvamını süt miktarını çoğaltarak inceltebilirsiniz.
Hamurunuzun üzerine pişirmiş olduğunuz pırasayı döküp yayın.
Hazırlamış olduğunuz sosu da pırasanızın üzerine gezdirin.
Kişinizi önceden 180 dereceye ısıttığınız fırına koyun ve 35 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Tekrar fırına vererek 5-10 dakika daha pişirin.
Fırından çıkan kişinizi servis etmeden önce beş dakika kadar bekletip dilimleyebilirsiniz.
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