Çay saatlerinin gözdesi: Havuçlu Browni! Havuçlu Browni nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yumuşacık ve yoğun kakao lezzetiyle harmanlanmış browni çay saatlerinin gözdesi olacak. Bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Havuçlu browni için kuru üzüm, havuç, pekmez gibi malzemelere ihtiyacınız var.

HAVUÇLU BROWNİ MALZEMELERİ NELER?

Yarım su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı ceviz içi

2 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 adet havuç

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı pekmez

HAVUÇLU BROWNİ NASIL YAPILIR?

Havuçlu browni yapmak için öncelikle havuçları yıkayın ve rendeleyin. Ardından suyunu sıkın ve pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine aktarın. 1 saat boyunca 140 derece fırında bekletin ve ara ara karıştırın. Kurutulan havucu, ceviz içini, kuru üzümü blenderdan geçirin. Yumurtaları mikserde çırpın ve bütün malzemeyi birleştirip karıştırın. Pişirme kağıdı serili fırın kabına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra ılıması için bekleyin. Afiyet olsun...

