YEMEK

Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan araştırmada, sigara içmeyenler için günde iki ya da daha fazla fincan kahvenin, akciğer kanseri riskini yüzde 41, iki ya da daha fazla bardak çayın da yüzde 37 oranında artırdığı gözlendi.

Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

iStock-871254766

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında ABD ve Asya'da 1,2 milyon kişinin katıldığı 17 farklı araştırmanın verileri incelendi. Katılımcıların ortalama 8,6 yıl boyunca takip edildiği ve 20 bin 500'den fazlasının süreç içinde akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

iStock-94463987

Uzmanlar, sigara içmeyenler için günde iki ya da daha fazla fincan kahvenin, akciğer kanseri riskini yüzde 41, iki ya da daha fazla bardak çayın da yüzde 37 oranında artırdığı sonucuna vardı.

Risk oranında, kişinin yaşı, ırkı ve içtiği kahvenin türüne göre önemli bir değişiklik gözlenmediği, bilhassa kafeinsiz kahvenin, kafeinli olandan yüzde 15 daha yüksek risk oranıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Zhu, araştırmalarının gözleme dayalı olduğuna, kahve ile akciğer kanseri arasındaki neden sonuç ilişkisini tam olarak bilmediklerine işaret ederek, kavurma aşamasında ortaya çıkan bir durumun riski artırıyor olabileceğini aktardı.

Araştırmanın bulguları, Amerikan Kanser Araştırma Derneği'nin 31 Mart'ta düzenlenen yıllık toplantısında sunuldu.

Levine Kanser Enstitüsü'nden doktor Julie Fisher, bulguları "ilginç ve merak uyandırıcı" sözleriyle nitelendirirken, bu bağlantıya ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyorBir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Sütten bile daha faydalı çıktı! Çocuklarınıza haftada 3 kez yedirdiğinizde...Sütten bile daha faydalı çıktı! Çocuklarınıza haftada 3 kez yedirdiğinizde...
Çorba olmaktan çok öte! Mucize faydalarıyla şaşırtıyorÇorba olmaktan çok öte! Mucize faydalarıyla şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kahve ve çay zararlı mı akciğer kanserine neden olan besinler

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Firma üretti ama, nasıl giyeceklerini bilemediler!

Firma üretti ama, nasıl giyeceklerini bilemediler!

Günün tarifi: Sakallı poğaça

Günün tarifi: Sakallı poğaça

Bu mantı kilo aldırmıyor! Yapımı ise...

Bu mantı kilo aldırmıyor! Yapımı ise...

Bunu yapmayın! Sigaradan bile daha fazla can alıyor...

Bunu yapmayın! Sigaradan bile daha fazla can alıyor...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patatesle karıştırılıyor ama çok farklı! Saçlarınızı bu sebzenin suyuyla yıkarsanız..

Patatesle karıştırılıyor ama çok farklı! Saçlarınızı bu sebzenin suyuyla yıkarsanız..

Kendisini sürekli aç hissedenler! Bu haber sizin için...

Kendisini sürekli aç hissedenler bu haberi mutlaka okumalı!

Bir bardak sütten saha fazla kalsiyum içeren 7 besin kaynağı

Sütten bile daha faydalı çıktı! Çocuklarınıza haftada 3 kez yedirdiğinizde...

Çorba olmaktan çok öte! Mucize faydalarıyla şaşırtıyor

Çorba olmaktan çok öte! Mucize faydalarıyla şaşırtıyor

Lokum gibi et pişirmenize yardımcı olacak etkili yöntemler

Izgaradaki etin üzerine buz koyduğunuzda...

Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'

Bunu yapmayın! Sigaradan bile daha fazla can alıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.