Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?

Diyetisyen Fatih Aslan, Türkiye'de kişi başına ortalama 2 buçuk kilogram çay düştüğünü, bununda günlük 6 gramlık tüketime tekabül ettiğini belirtti. Diyetisyen Aslan, çayın farklı sağlık sorunlarına neden olduğu gibi bazı sağlık sorunlarına da iyi geldiğini ifade etti.

'ÇAYIN YÜKSEK ATEŞTE KAYNATILMASI ZARARLI BİLEŞENLERE YOL AÇABİLİR'

Dünyada yüzde 70 oranında siyah çay tüketildiğini belirten diyetisyen Aslan, "Endonezya, Vietnam, Çin ve Türkiye'de çay üretiminin olduğu ülkelerdir. Türkiye'de ortalama kişi başı 2 buçuk kilogram çay düşüyor ve günlük 6 grama tekabül ediyor. Çay çok tüketilen bir içeceğimizdir. Yapraklarıyla, köküyle, gövdeleriyle her türlü milli içeceğimizde diyebiliriz. Aslında çayı nasıl tüketmemiz gerekiyor. Yapılan yanlışlarımız var. Türkiye'de çay çok kaynatılmadan, ya da çok yüksek ateşte kaynatılarak zararlı birleşenlere yol açıyor. Kaynamış bir suyla 10 dakika hafif kısık ateşte kaynayacak şekilde çayı demlememiz lazım ki içerisindeki tanender, kafein, antioksidan maddelerin yararını alalım. Yoksa içerisindeki o özütler suya geçmez ve demde pos olarak hepsi dışarı atılır" açıklamasında bulundu.