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'Çaycı Hüseyin' Alparslan Özmol'a hacker şoku! Savcılığa koştu

26.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalarda yer edinen Alparslan Özmol'un sosyal medya hesabı çalındı.

'Çaycı Hüseyin' Alparslan Özmol'a hacker şoku! Savcılığa koştu

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalarda yer edinen Alparslan Özmol'un sosyal medya hesabı çalındı. Ünlü oyuncu, hacker kurbanı olurken soluğu emniyette aldı alarak şikayette bulundu.

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Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un sosyal medya ile başı dertte. Hakkında sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan ve Twitter'da trend listesine giren Alpaslan Özmol şimdide hacker kurbanı oldu.

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Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un hesabı çalındı. Ünlü oyuncunun hesabından hackerler takipçilerine mesaj gönderirken bahis sitesi linki verdi. Özmol, hesabının çalınmasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu.
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