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Çayeli Belediye Başkanı makam aracı yerine dolmuş kullanıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, evinden belediye binasına, makam aracı yerine dolmuşla gidip geliyor. Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuş kullanması çok normal bir şey" dedi.

Çayeli Belediye Başkanlığı'na 31 Mart'ta seçilen İsmail Hakkı Çiftçi, makam aracı kullanmayıp, belediye binası ile evi arasında dolmuş kullanıyor. Gün boyu belediye hizmetlerinin takibi sırasında makam aracını kullanan Çiftçi, akşam da dolmuşla evine dönüyor. Başkan Çiftçi'nin dolmuşta yolcular tarafından çekilip, sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafları ise ilgi görüyor.

Belediye başkanlığına seçilmeden önceki hayatını yaşadığını belirten İsmail Hakkı Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuş kullanması çok normal bir şey. Dolmuşta belediye başkanı görünce ilginç geliyor onlara ki fotoğrafımı çekip paylaşmışlar" diye konuştu.

Sabah erken saatlerde evinden çıktığını anlatan Başkan Çiftçi, şunları söyledi:

"İşe gitmek için dolmuşa biniyorum. Cebimde bozuk para olursa bırakıyorum yoksa dolmuş sürücüleri para almıyor benden. Bozuk param yoksa da yürüyerek gelirim belediyeye. Sosyal medyada dolmuşta bir fotoğrafım paylaşılmış. Bu fotoğraf sosyal medyada ilgi çekmiş. Aslında şaşılacak bir şey yok. Normal olan bu. Topluma, gençlere israfla ilgili bir mesaj vermek; doğal bir hayatı, sıradan yaşayışı örnek göstermek için olduğum gibi davranıyorum. Seçilmiş insanların hayatları çok göz önünde olduğu için takip ediliyor. Ben de olması gerektiği gibi davranarak, beden dili ile topluma mesaj veriyorum. Çayeli cadde ve sokaklarında esnafla vatandaşla her gün bir araya geliyorum, esnaf lokantasında yemek yiyorum. Pazar yerinde dolaşıyor, dolmuşa biniyorum. Sıradan bir hayat yaşayarak, bu hayat tarzını da gençlerimize gösteriyorum."

Dolmuş sürücüsü Ahmet Ali Balcı da Başkan Çiftçi'nin seçilmeden önce de dolmuşları sıklıkla kullandığını belirterek, "Belediye başkanlarının böyle örnek davranışlar sergilemesi çok güzel. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize çayeli belediye başkanı Dolmuş makam aracı

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