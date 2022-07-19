Çayın yanında misafirlere sunulacak en lezzetli tatlılardan kedi dili pasta tarifi! Kedi dili pastası nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Pek çok kişinin kolayca hazırlayabileceği pratik tatlılardan olan kedi dili, az malzemeli yapısıyla avantajlı tatlılardan biri olarak biliniyor. Özellikle çay saatlerinde veya misafirlere özel hazırlayabileceğiniz kedi dili pasta için terayağı, kedi dili bisküvisi, un, süt gibi belli başlı malzemeler gerekiyor. Tüm malzemelerin varlığından emin olduktan sonra tarife geçebilirsiniz. İşte yapımı pratik kedi dili pasta tarifi!

KEDİ DİLİ PASTA MALZEMELERİ NELER?

2 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için kullanılacak.)



1 paket kedi dili bisküvisi.

Kedi dili pastanın muhallebisi için malzemeler;



2 tatlı kaşığı tereyağı,

2 tatlı kaşığı mısır nişastası,

1 paket vanilya,



1 su bardağı toz şeker,

1 litre süt,

1 su bardağı un.

Kedi dili pastanın üzeri için;



1 paket hazır çikolata sosu.



3 çay bardağı süt.

KEDİ DİLİ PASTA TARİFİ!

Öncelikle kedi dillerini ıslatmakla işe başlıyoruz. Bunun için geniş bir kaba sütü alın. Kedi dillerini arkalı önlü bu süte batırın ve borcam içerisine yan yana dizin. Bir tencereye tereyağı ve vanilya hariç diğer muhallebi malzemelerini koyun. İyice çırparak ocağı açın ve kaynayıp koyulaşana kadar pişirin.

Muhallebi pişince ocaktan alın ve içerisine tereyağıyla vanilyayı ekleyin. 2-3 dakika kadar karıştırın. Sıra geldi kedi dili bisküvileri ile muhallebiyi buluşturmaya. Bunun için borcama dizili olan kedi dili bisküvilerinin üzerine muhallebiyi gezdirerek düzeltin.

Daha sonra çikolata sosunun yapımına geçebilirsiniz. Bunun için bir sos tenceresi kullanabilirsiniz. Çikolata sosunda yazan tarife uygun şekilde sosu hazırlayın. Hazırlanan çikolata sosunun muhallebi üzerine dökülmesi gerekir. Ilıklaşmış olan muhallebi üzerine sosu iyice gezdirin ve sonrasında oda ısısına gelmesini bekleyin.

Hazırlanan pasta oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Bu pastayı en az 2 saat buzdolabında bekletmelisiniz. Dinlenmiş olan pastayı buzdolabından çıkardıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Üzerini ise kendi zevkinize göre farklı ürünler ile süsleyebilirsiniz.



