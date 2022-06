Çay gurmeleri için en iyi çay markası hangisi? Sizin için seçtik!

"Ülkemizde en çok tüketilen içecek ne?" diye sorsak herkesin cevabı "Tabii ki çay!" olur. "Çay nedir?" veya "Çay ne demek?" diye soran da pek yoktur ama biz bu soruyu yine de cevaplayalım: Mis gibi kokusu ile içinizi, sıcaklığı ile ellerinizi ısıtan harika bir içecek! Her yiyeceğin yanına yakışan çay ile arkadaşlarınız, aileniz ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz anları taçlandırabilirsiniz. Peki, en güzel çay setlerinize eşlik edecek unutulmaz bir lezzeti tatmak için "En iyi çay markası hangisi?" sorusunun cevabını keşfe çıkmaya ne dersiniz?

1. Lezzetine doyum olmaz: Lipton Extra Dem Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Türkiye'de en iyi çay markası denince akla gelen ilk markalardan biri olan Lipton, kendi üretim tesisinde farklı türlerdeki çayları hazırlayarak müşterilerine sunuyor. İskoçya merkezli marka, özellikle Extra Dem serisi ile çay tiryakilerinin damaklarında unutulmaz bir tat bırakmayı amaçlıyor. Lipton Extra Dem Demlik Süzen Poşet Siyah Çay'ın içerisinde 100 adet poşet çay bulunuyor. Çayınızı demli seviyorsanız Lipton'un lezzetine hayran kalabilirsiniz. Çayı hazırladıktan sonra 15-20 dakika demlenmesi için bekleyebilir, ardından mis kokulu ve leziz çayınızı sevdiklerinizle tüketebilirsiniz.

2. Lezzeti şahane: Çaykur Çay

Çay denince akla Karadeniz, Karadeniz denince de bu bölgenin çaylarını toplayıp tüketiciyle buluşturan en iyi çay markası Çaykur geliyor. Yarım asırdan fazla süredir topladığı çayları paketleyerek sofralarınıza ulaştıran marka, geçmişten bugüne lezzetiyle adından söz ettiriyor. Yoğun çay tadıyla içenlerin hafızalarında yer eden Çaykur Tiryaki Çay'ın lezzetine doyulmuyor. Çay gurmelerinin vazgeçemediği lezzet hem kahvaltı sofralarındaki hem öğünlerden sonra sehpalardaki yerini alıyor. Siz de Çaykur'un dökme çayı ile sohbetten sohbete koşabilirsiniz. Çayı, 2 kilogramlık ambalajıyla uzun süre sofralarınıza ortak edebilirsiniz.

3. Demlenmiş çay lezzetinde: Doğadan Gizli Bahçe 25'lik Bardak Poşet Çay

Piyasada birçok çeşidi ve seçeneği olan Doğadan markası, genelde bitki çaylarıyla ve sallama demlik poşetleriyle biliniyor. 1975 senesinde günümüze çay üretimine devam eden ve her çeşit çayı pratik konseptte tüketiciye sunan marka, iddiasını her konuda sürdürüyor. 2020'nin en iyi çay markaları arasında yer alan Doğadan, Gizli Bahçe 25'lik Bardak Poşet ile keyifli akşamların vazgeçilmezi oluyor. Her mevsim tercih edilen çay hem damakların hem gönüllerin efendisi olmaya devam ediyor. Çayı kolayca içmek için sıcak su dolu bardağa poşetlerden birini atmanız yeterli oluyor.

4. Lezzetin yerlisi ve Karadeniz'in incisi: Karali Hediyelik Dökme Siyah Çay

Rize’de üretim yapan Karali markası, 1993 yılından bu yana yerel bir firma olarak varlığını sürdürüyor. Lezzeti konusunda iddialı olan Karali, ürünlerini ülkenin her bölgesine özenle ulaştırıyor. Orgalife markasını da bünyesinde bulunduruyor ve müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Markanın en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan Karali Hediyelik Dökme Siyah Çay, yoğun dem oranı sayesinde tadına bakanları kendine hayran bırakıyor. İster evde ister iş yerinizde demleyeceğiniz bu çay ile en lezzetli yiyeceklerin tadını daha güzel çıkarabilirsiniz. Hatta misafirliğe giderken çayı yanınızda götürerek misafirlerinize hediye edebilirsiniz.

5. İngiltere'nin çay saatinden ilham alan Beta Tea Bergamot Rüyası

Tamamen Türk markası olan Beta Tea, üretim hayatına Adana’da başlayıp sonrasında üretim merkezini Trabzon'a taşıyor. Markanın diğerlerinden en önemli farkı ise ithal çayları müşteriyle buluşturması olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik açıdan da her müşteri grubu için uygun olan markanın en çok tercih edilen ürünü, Bergamot Rüyası isimli siyah dökme çay. Çayın demlenirken yaydığı kendine has kokusu ile içmeden tadını çıkaranlardan olabilirsiniz. Geleneksel ve aromalı tadı birleştiren Beta Tea Bergamot Rüyası'nın tadı ile kendinizi eşsiz bir lezzetin keyfini yaşarken bulabilirsiniz.

6. Türkiye'nin en iyilerinden Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay

Yenilikçi bir çay markası olan Doğuş Çay, 1985 yılından bu yana üretimine ara vermeden devam ediyor ve çay tiryakilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay, kafein içermiyor ve oldukça pratik bir kullanım sağlıyor. 100 adet poşet çay içeren ürün, markanın en çok tercih edilen seçenekleri arasında yer alıyor. Siz de dökme yerine demlik poşet çay tercih edenlerdenseniz Doğuş'un çok sevilen ürününü evlerinizde kullanabilirsiniz. "Çay nasıl demlenir?" sorusunun cevabını ambalajın arkasındaki yönlendirmeleri okuyarak öğrenebilirsiniz.

7. Tirebolu'nun yıldızı Yılka Çay

1993 yılından bu yana çay tiryakilerinin gönlünü kazanan Yılka Çay, Tirebolu’nun Doğancı köyü sınırlarında üretim yapıyor. Markanın en sevilen seçeneklerinden biri olan Yılka Export Dökme Siyah Çay için yaş çaylar özenle toplanıyor. Lezzeti Karadeniz'den gelen çay, tadı ve kokusu ile tüketicilere mükemmel bir deneyim vadediyor. Doğal ve katkısız yapısı sayesinde sağlıklı bir lezzet sunuyor. Güzelliği üretiminde ve özeninde saklı olan çay ile damak çatlatan lezzet deneyimlenebiliyor. Siz de doğal bir lezzeti tatmak için 2021'in en iyi çay markalarından biri olan Yılka'ya şans vermeye ne dersiniz?

8. Of'luların gururu: Ofçay

Türkiye’nin en bilinen markalarından biri olan ve başarı çizgisini bozmadan yükselten Ofçay, 1985 yılından bugüne ürün çeşitliliğini hız kesmeden devam ettiriyor. Özellikle Ofçay Efsane Siyah Filiz Dökme Çay, içenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu sayede evlerin, iş yerlerinin ve pikniklerin vazgeçilmezi oluyor. Hatta en iyi çay markası yorumları, Ofçay'ın sık sık tercih edilen ürünü için yapılıyor. Siz de çayı bir kere denedikten sonra onun müptelası olabilirsiniz. Genç yapraklardan hazırlanan dökme çayı dilediğiniz zaman içerek kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

9. Sri Lanka'dan gelen lezzet: Mevlana Çayı

Mevlana markasının Sri Lanka'da üretilen saf seylan çayını daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Mevlana Sade Yaprak Çay, ilk yağmur sonrasında yüksek bahçelerden elle toplanan çaydan elde ediliyor. Oldukça özel bir üretim aşamasından geçen çay, aynı zamanda okyanus esintisi ile nemlenen nadide bir lezzet olma özelliği gösteriyor. Çay uzmanları ve geliştiricileri tarafından test edilip hazırlandıktan sonra piyasaya sunuluyor. Dökme çay olarak özenle hazırlanıp paketlenen ürün, Türkiye'de tiryakilerle buluşuyor. Çay listenize kaliteli bir çay eklemek isterseniz Mevlana markalı çaya kesinlikle şans verebilirsiniz. Hatta çayı evinizin baş köşesinde misafir edebilirsiniz!

10. İthal kalitesi ile Ahmad Tea

Türkiye'de en çok tercih edilen ithal çay markalarından biri olan Ahmad Tea, piyasaya epey başarılı ürünler sunuyor. Özellikle ürünlerini tasarlarken tercih ettiği şık ambalajlarla reyonlarda hemen dikkat çekiyor. 1986 yılından bugüne üretimine devam eden marka, doğal ve katkısız çaylar üretiyor. Doğal içerikli ve birinci sınıf kaliteden üretilen Ahmed Tea Early Grey'i de bu sayede güvenle tüketebilirsiniz. Ürünün buram buram kokan keskin aromasının keyfini çıkarabilirsiniz. Klasik çayların aksine Ahmad Tea markalı ürünü deneyerek farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.