Çaykur Rizespor kulübesi iptal kararı sonrası ayaklandı! Sosyal medya bu görüntüyle kaynıyor

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın 4. dakikasında Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, 28. dakikada ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu.

Zeqiri'nin ceza sahasına girmesinin ardından şutunu çekerken umut Meraş Umut Meraş bu topu çizginin hemen önünde karşıladı. Umut'un müdahalesi sonrası top Gaich'in önüne düşerken Gaich topu ağlara gönderdi.

VAR'DA İZLEDİ İPTAL ETTİ

Golün ardından hakem Abdülkadir Bitigen pozisyon VAR monitöründen izlerken, Umut Meraş'ın önündeki Benhur Keser'in ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

RİZESPOR'DAN TEPKİ

Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, bu karara yoğun tepki gösterdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır





