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Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan şaşırtan hareket! Rus televizyonunun canlı yayında bir anda kendisini yere atıp şınav çekti

31.12.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeçen lider Ramazan Kadirov konuk olduğu bir Rus kanalının canlı yayında seyircilerin şaşkın bakışları altında kendisini bir anda yere atarak şınav çekmeye başladı. Gazeteci Julia Davis’in Twitter hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kadirov’un şınav çekmesine anlam veremediklerini söyleyerek hareketini eleştirdi.

Savaşın ilk haftalarında Rusya’nın Ukrayna işgalini destekleyen Çeçen lider Kadirov, birlikleri Putin saflarında savaşmaları için Ukrayna’ya göndermişti. Hâlâ savaşçı kişiliğini koruduğunu dile getiren Kadirov katıldığı bir Rus televizyon kanalının canlı yayında kendisine meydan okunması üzerine bir anda yere yatarak şınav çekmeye başladı. Canlı yayında 40 şınav çeken Kadirov’un hareketi sosyal medyada gündem yarattı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

julia davis

Kadirov’un şınav çektiği anların sosyal medyadan paylaşıılması üzerine kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı o anlar için, “Bu gördüğüm en acıklı şınav” ifadelerini kullandı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Rus ordusunun başarıları hakkında bazı şeyleri kesinlikle açıklıyor” yorumunu yaptı.

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Ramazan Kadirov çeçen kadirov

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