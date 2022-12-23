Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Rus askeri ve karısının telefon konuşmasındaki “Prevezervatif kullanırsan...” ifadesi gündem yaratmıştı! Uluslararası yakalama kararı çıktı

Rus askeri ve karısının telefon konuşmasındaki “Prevezervatif kullanırsan...” ifadesi gündem yaratmıştı! Uluslararası yakalama kararı çıktı

23.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Nisan ayında bir Rus askeri ve karısına ait olduğu iddia edilen 32 saniyelik bir telefon konuşması ifşa edilmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda Rus askeri ve eşinin arasındaki konuşma dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Rus askerinin eşinin kocasına korunma kullanarak Ukraynalı kadınlara tecavüz edebileceğini söylediği kayıtların ardından kadın için uluslararası yakalama kararı çıktı.

Rus askeri ve karısının telefon konuşmasındaki “Prevezervatif kullanırsan...” ifadesi gündem yaratmıştı! Uluslararası yakalama kararı çıktı

24 Şubat’ta Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’ya girerek başlattığı savaş dünyanın gözünün kulağının o bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Savaşın ilk aylarında bölgeden gelen bir ses kaydı tepkilerin odağına yerleşmişti. Kocasının Ukraynalı kadınlara korunması şartıyla tecavüz edebileceğini söyleyen kadına ait ses kayıtları herkesin dikkatini çekmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda R.B. ve eşi O.B olarak tanımlanan çift arasında kaydedilen bir telefon görüşmesinin ifşa edilmesinden sonra kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

1

Çiftin konuşmaları , Radio Liberty'de Ukrayna kolluk kuvvetleriyle çalışan araştırmacı gazeteciler tarafından teşhis edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin paylaştığı ses kaydında Rus askerinin eşinin “Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme. Evet izin veriyorum. Sadece prezervatif kullan” şeklindeki Rusça diyalogu deşifre edilmişti.

Ukraynalı yetkililer ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Rus askerinin eşi Cenevre Sözleşmesini, özellikle de Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 27.2 Maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran iddia! “Prezervatif kullanırsan...”

Mide bulandıran iddia! “Prezervatif kullanırsan...”

 Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı

 Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadıKorkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı
O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayızO şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız
“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Rusya Ukrayna savaşı rusya ukrayna

En Çok Okunan Trend Haberler

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!

“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...

“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.