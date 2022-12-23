Rus askeri ve karısının telefon konuşmasındaki “Prevezervatif kullanırsan...” ifadesi gündem yaratmıştı! Uluslararası yakalama kararı çıktı

24 Şubat’ta Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’ya girerek başlattığı savaş dünyanın gözünün kulağının o bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Savaşın ilk aylarında bölgeden gelen bir ses kaydı tepkilerin odağına yerleşmişti. Kocasının Ukraynalı kadınlara korunması şartıyla tecavüz edebileceğini söyleyen kadına ait ses kayıtları herkesin dikkatini çekmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda R.B. ve eşi O.B olarak tanımlanan çift arasında kaydedilen bir telefon görüşmesinin ifşa edilmesinden sonra kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Çiftin konuşmaları , Radio Liberty'de Ukrayna kolluk kuvvetleriyle çalışan araştırmacı gazeteciler tarafından teşhis edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin paylaştığı ses kaydında Rus askerinin eşinin “Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme. Evet izin veriyorum. Sadece prezervatif kullan” şeklindeki Rusça diyalogu deşifre edilmişti.

Ukraynalı yetkililer ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Rus askerinin eşi Cenevre Sözleşmesini, özellikle de Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 27.2 Maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç kadın uluslararası aranılanlar listesine yerleşti.



