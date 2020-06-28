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  4. Cedi Osman'dan Ebru Şahin açıklaması! Aşk iddialarını yalanladı

Cedi Osman'dan Ebru Şahin açıklaması! Aşk iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 21:36 | Son Güncelleme

NBA'de forma giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın, Hercai dizisine rol alan oyuncu Bahar Şahin ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu aşk iddialarına Ebru Şahin'in ardından Cedi Osman'dan da tepki geldi.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin açıklaması! Aşk iddialarını yalanladı

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını yalanlamıştı. Şahin’in ardından Cedi Osman’da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk haberlerine son noktayı koydu.

Cedi Osman paylaşımında, “Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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EBRU ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ebru Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemişim, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor" dedi.
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