Cedi Osman Ebru Şahin'in hasretine dayanamadı! ABD'den Mardin’e gitti

Yaz aylarında aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Cedi Osman ve Ebru Şahin işleri sebebiyle görüşemiyordu. Çeşme tatilinin ardından İstanbul’a dönen mutlu çift, iş gereği zorunlu olarak ayrılmak zorunda kalmıştı. Ebru Şahin dizi çekimler için Mardin’e, Cedi Osman ise kariyerini sürdürdüğü ABD’ye doğru yol almıştı.

Kariyerine ABD’de devam eden milli basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’in hasretine dayanamadı. Cedi Osman, Hercai dizisinin çekimler için Mardin’de olan sevgilisi Ebru Şahin’in yanına gitti.

Cedi Osman Cleveland’tan Mardin’e doğru yola çıkarak Ebru Şahin’in rol aldığı Hercai dizisinin setine gitti. Mardin’de sevgilisiyle hasret gideren Cedi Osman, aynı zamanda dizi setine de ziyarette bulundu.

Sevgilisi için ABD’den Mardin’e giden Cedi Osman, Ebru Şahin ile çekildiği fotoğrafı da “İyi ki” notuyla takipçileriyle paylaştı.

