Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'in Buğrahan Tuncer hakkındaki sözleri Eda Ece'yi kızdırdı

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Fransa'ya kaybederek EuroBasket'e veda ettiği maçın ardından gündem olan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Milli Takım'la ilgili eleştirel bir paylaşım yapan Ebru Şahin, "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet" ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

BUĞRAHAN TUNCER'İ Mİ HEDEF ALDI?

Şahin'in bu paylaşımla milli oyuncularda Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı ileri sürüldü. Tuncer, maçın ardından "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün, çok. 2019, şimdi bu. İmkansızı yine başardık. 9 saniyede kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Pek bir şey diyemiyorum" demişti.

Ebru Şahin tepkiler sonrası paylaşımını sildi ama Tuncer'in oyuncu sevgilisi Eda Ece bu paylaşımı atlamadı.

Eda Ece Ebru Şahin’i takipten çıktı.

