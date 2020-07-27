MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Alaçatı'da tanışan Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin aşkları yaptıkları paylaşımlarla netlik kazanmış olsa da Cedi'nin hayranları bu aşkı kabullenme taraftarı değil...

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin’in aşkı sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda çıkan iddiaları yalanlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman bir süre sonra Alaçatı’daki bir lokantadan el ele çıkarken görüntülenmişti.

Cedi Osman’ın, Ebru Şahin ile olan aşkı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise onun kadın hayranlarını bir hayli üzdü…

İkilinin bol kalpli emojiler ile süslediği paylaşıma Cedi’nin hayranları şu yorumlarda bulundu:

cedi-ic

-Seni yolarım var ya! Elimden aldın

– Gözümde yaşlarla bunu kabullenmeye çalışıyorum

– Ne diyebilirim ki… bittim gözün aydın, bittim helal olsun

-Ebru kesin büyü yaptı

-Güldük eğlendik, şimdi fotoyu sil

-Niye yalan diye şov yaptınız?

-Anasayfama düştüğünde beğenmediğim ilk Cedi Osman gönderisi! Hayırlı olsun

-Haberi yalanlayıp iki dakika sonra çıkmak ne abi!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
İbrahim Büyükak: Sanat için soyundukİbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk
Sete mola! Muhteşem üçlüSete mola! Muhteşem üçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

Şeyma Subaşı Hailey Bieber’ı mı taklit ediyor? Şubaşı’nın takipçileri anında yakaladı

Seda Güven'in karnı burnunda tatili!

Seda Güven'in karnı burnunda tatili!

İbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk

İbrahim Büyükak: Sanat için soyunduk

İtalyan Claudia Romani'den olay pozlar

Kumsala yattı ve...

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Cemal Can’ın Survivor şampiyonluğuna Yasin sahip çıktı!

Yılın aşk bombası! Serdar Bilgili ve Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.