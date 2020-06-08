Çekimler İstanbul'a taşındı... Ramo'da flaş ayrılıklar

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda Adana'daki çekimlerine ara veren Ramo dizisi İstanbul'a taşınan hikayesiyle temmuz ayında yeniden sete çıkıyor.

İzleyenleri heyecan dolu bir bölümde bırakan dizinin hikayesinin İstanbul'a taşınmasıyla bazı karakterlere veda edilirken, aksiyon ve aşk dolu yeni bölümlerde kadroya sürpriz isimler dahil olacak.

Yönetmen Yağız Alp Akaydın ise projeden ayrıldı. İstanbul'a taşınacağı için hikâyesi değişecek olan diziyi Rüya İşçileri yazar grubunun kaleme alacağı öğrenildi. Dizinin yeni yönetmeni ise henüz belli olmadı.



