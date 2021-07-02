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  4. Çekimleri Antalya’da yapılan Jason Statham filmi Five Eyes’in gösterim tarihi belli oldu

Çekimleri Antalya’da yapılan Jason Statham filmi Five Eyes’in gösterim tarihi belli oldu

02.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham’ı aynı proje buluşturan Five Eyes filminin Antalya’daki çekimleri tamamlandı. Merakla beklenen filmin gösterim tarihi açıklandı.

Çekimleri Antalya’da yapılan Jason Statham filmi Five Eyes’in gösterim tarihi belli oldu

Usta yönetmen Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham’ı bir araya getiren Five Eyes’ın gösterim tarihi 21 Ocak 2022 olarak açıklandı. Çekimleri 2021 yılının Ocak ayında Antalya’da başlayan filmin ilk gösterimi Atlas Sineması’nın açılışında yapılmıştı.

FİVE EYES KONUSU

Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

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