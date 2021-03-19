Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ı bir araya getiren ‘Five Eyes’ filminin çekimleri 21 Ocak’ta Antalya’da başlamıştır. Büyük bütçesiyle dikkatleri üzerine çeken film için 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı oluşturdu. Özel olarak tasarlanan platonun yanında tarihi semt Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çekimler devam etti. Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.

Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham’ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde Five Eyes filminin yönetmeni Guy Ritchie, Aspendos Antik Kenti’nin benzersiz bir yer olduğunu söyleyerek Türkiye’yi öven bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Hatta ünlü yönetmen bundan sonraki filmlerini Türkiye’de çekmek istediğini söylemişti.



