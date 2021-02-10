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Çekimleri İzmir ve Çeşme'de devam eden Son Yaz dizisinin oyuncularına büyük ilgi!

10.02.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Çekimleri İzmir ve Çeşme'de devam eden Son Yaz dizisinin oyuncularına büyük ilgi!

FOX’un sevilen dizisi Son Yaz'ın çekimleri İzmir ve Çeşme’nin en gözde mekanlarında devam ediyor. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Emre Kınay, Şebnem Dönmez, Sinan Tuzcu ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın çekimlerine dizinin hayranları büyük ilgi gösterdi.

Turistik mekanlarda sete çıkan “Son Yaz” ekibi Çeşme halkından büyük ilgi görüyor. Dizinin çekimlerini yakından takip eden fanlar, çekim arasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorlar.
Son Yaz (2)
Kamera arkası hatıra fotoğrafı çekmek isteyen diziseverlerin bu ilgisine oyuncular ve çekim ekibi de kayıtsız kalmadı.

Son Yaz (3)

İstanbul dışında güneşli ve sıcak havada çalışmanın enerjilerini de yükselttiğini belirten oyuncuların keyifli halleri objektiflere de yansıdı.
Son Yaz (1)
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz , yeni bölümüyle ve sürpriz gelişmelerle 12 Şubat Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

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