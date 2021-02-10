Çekimleri İzmir ve Çeşme'de devam eden Son Yaz dizisinin oyuncularına büyük ilgi!

Turistik mekanlarda sete çıkan “Son Yaz” ekibi Çeşme halkından büyük ilgi görüyor. Dizinin çekimlerini yakından takip eden fanlar, çekim arasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorlar.



Kamera arkası hatıra fotoğrafı çekmek isteyen diziseverlerin bu ilgisine oyuncular ve çekim ekibi de kayıtsız kalmadı.

İstanbul dışında güneşli ve sıcak havada çalışmanın enerjilerini de yükselttiğini belirten oyuncuların keyifli halleri objektiflere de yansıdı.



Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz , yeni bölümüyle ve sürpriz gelişmelerle 12 Şubat Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

