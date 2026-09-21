Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çekmecelerinizi kontrol edin: Bu Pokémon kartları milyoner ediyor!

2004 yılında piyasaya çıkan bir Pokémon kartı, açık artırmada 2,7 milyon dolara (yaklaşık 130 milyon TL) satılarak İngilizce basılmış Pokémon kartları arasında yeni bir rekora imza attı. Aynı etkinlikte beş farklı kart daha kendi satış rekorlarını kırdı.

Çekmecelerinizi kontrol edin: Bu Pokémon kartları milyoner ediyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Alt adlı müzayede evinin 28 Ağustos-10 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlediği çevrim içi açık artırmada satılan kart, 2004 Gold Star Torchic oldu.

PSA tarafından Gem Mint 10 olarak derecelendirilen kartın sertifika numarası ise 29023160. Koleksiyoncular için son derece nadir kabul edilen kart, açık artırmanın sonunda 2.700.000 dolarlık (yaklaşık 130 milyon TL) satış fiyatına ulaştı.

Alt, satışın ardından kartın bugüne kadar satılan en pahalı İngilizce Pokémon kartı olduğunu açıkladı.

Çekmecelerinizi kontrol edin: Bu Pokémon kartları milyoner ediyor! 1

DAHA ÖNCE SADECE 25 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Gold Star Torchic'in aynı derecedeki bir başka örneği, Aralık 2020'de düzenlenen bir açık artırmada 25.400 dolara satılmıştı.

Yaklaşık altı yıl sonra gelen yeni satış fiyatı, kartın değerindeki sıra dışı artışı gözler önüne serdi. 2020'deki fiyatla karşılaştırıldığında 2,7 milyon dolarlık satış yaklaşık 106 katlık bir yükselişe karşılık geliyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Gold Star kartları, Pokémon TCG'nin 2004 yılında çıkan EX Team Rocket Returns serisiyle İngilizce koleksiyoncuların karşısına çıktı.

Kartlarda Pokémon'un adının yanında küçük bir altın yıldız bulunuyordu. Torchic'in yanı sıra seride Hoenn bölgesinin diğer başlangıç Pokémon'ları Treecko ve Mudkip de Gold Star kartlarıyla yer aldı.

Ancak Torchic'in bugünkü satış fiyatına ulaşmasında yalnızca karakterin popülerliği etkili olmadı. Kartın son derece az sayıda kusursuz örneğinin bulunması, koleksiyon değerini artırdı.

Çekmecelerinizi kontrol edin: Bu Pokémon kartları milyoner ediyor! 2

PSA 10 DERECESİNDE SADECE 19 TANE VAR

PSA verilerine göre Gold Star Torchic'in Gem Mint 10 derecesinde yalnızca 19 örneği bulunuyor.

2000'li yılların başında basılan Pokémon kartlarında merkezleme sorunları, fabrika çizikleri ve baskı hataları sık görülebiliyordu. Bu nedenle yıllar sonra kusursuz durumda kalan kartların sayısı oldukça sınırlı.

Bu kartın değerini artıran en önemli unsurlardan biri de tam olarak bu nadirlik.

POKÉMON REKORU BİRKAÇ HAFTADA DEĞİŞTİ

Torchic'in satışından yalnızca kısa süre önce başka bir Pokémon kartı rekor kırmıştı.

Ağustos 2026'da bir Gold Star Rayquaza, 1,02 milyon dolara satılarak o dönem Pokémon kartları arasında rekor kırmıştı. Torchic ise bu rakamı yalnızca birkaç hafta sonra geride bıraktı.

İki satış arasındaki fark ise yaklaşık 1,68 milyon dolar oldu.

YİNE DE EN PAHALI POKÉMON KARTI DEĞİL

2,7 milyon dolarlık satışa rağmen Torchic, tüm Pokémon kartları arasında zirvede değil.

Bu rekor hâlâ Pikachu Illustrator kartına ait. PSA 10 derecesindeki Japon promosyon kartı, Şubat 2026'da 16,492 milyon dolara satıldı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka “oyuncusu” şaşırttı! Röportajda bir anda dil değiştirdiYapay zeka “oyuncusu” şaşırttı! Röportajda bir anda dil değiştirdi
Kolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyorKolları tıpkı çamaşır ipi gibi! Çok nadir görülüyor

Anahtar Kelimeler:
açık artırma Pokemon kart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı

1. Lig'de maç sonrası korkutan olay! Genç futbolcu yoğun bakıma alındı

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.