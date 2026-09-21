Çekmecelerinizi kontrol edin: Bu Pokémon kartları milyoner ediyor!

Alt adlı müzayede evinin 28 Ağustos-10 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlediği çevrim içi açık artırmada satılan kart, 2004 Gold Star Torchic oldu.

PSA tarafından Gem Mint 10 olarak derecelendirilen kartın sertifika numarası ise 29023160. Koleksiyoncular için son derece nadir kabul edilen kart, açık artırmanın sonunda 2.700.000 dolarlık (yaklaşık 130 milyon TL) satış fiyatına ulaştı.

Alt, satışın ardından kartın bugüne kadar satılan en pahalı İngilizce Pokémon kartı olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE SADECE 25 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Gold Star Torchic'in aynı derecedeki bir başka örneği, Aralık 2020'de düzenlenen bir açık artırmada 25.400 dolara satılmıştı.

Yaklaşık altı yıl sonra gelen yeni satış fiyatı, kartın değerindeki sıra dışı artışı gözler önüne serdi. 2020'deki fiyatla karşılaştırıldığında 2,7 milyon dolarlık satış yaklaşık 106 katlık bir yükselişe karşılık geliyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Gold Star kartları, Pokémon TCG'nin 2004 yılında çıkan EX Team Rocket Returns serisiyle İngilizce koleksiyoncuların karşısına çıktı.

Kartlarda Pokémon'un adının yanında küçük bir altın yıldız bulunuyordu. Torchic'in yanı sıra seride Hoenn bölgesinin diğer başlangıç Pokémon'ları Treecko ve Mudkip de Gold Star kartlarıyla yer aldı.

Ancak Torchic'in bugünkü satış fiyatına ulaşmasında yalnızca karakterin popülerliği etkili olmadı. Kartın son derece az sayıda kusursuz örneğinin bulunması, koleksiyon değerini artırdı.

PSA 10 DERECESİNDE SADECE 19 TANE VAR

PSA verilerine göre Gold Star Torchic'in Gem Mint 10 derecesinde yalnızca 19 örneği bulunuyor.

2000'li yılların başında basılan Pokémon kartlarında merkezleme sorunları, fabrika çizikleri ve baskı hataları sık görülebiliyordu. Bu nedenle yıllar sonra kusursuz durumda kalan kartların sayısı oldukça sınırlı.

Bu kartın değerini artıran en önemli unsurlardan biri de tam olarak bu nadirlik.

POKÉMON REKORU BİRKAÇ HAFTADA DEĞİŞTİ

Torchic'in satışından yalnızca kısa süre önce başka bir Pokémon kartı rekor kırmıştı.

Ağustos 2026'da bir Gold Star Rayquaza, 1,02 milyon dolara satılarak o dönem Pokémon kartları arasında rekor kırmıştı. Torchic ise bu rakamı yalnızca birkaç hafta sonra geride bıraktı.

İki satış arasındaki fark ise yaklaşık 1,68 milyon dolar oldu.

YİNE DE EN PAHALI POKÉMON KARTI DEĞİL

2,7 milyon dolarlık satışa rağmen Torchic, tüm Pokémon kartları arasında zirvede değil.

Bu rekor hâlâ Pikachu Illustrator kartına ait. PSA 10 derecesindeki Japon promosyon kartı, Şubat 2026'da 16,492 milyon dolara satıldı.