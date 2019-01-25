TREND

Çektikleri fotoğraftaki 'rahip hayaletini' günler sonra fark ettiler

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

43 yaşındaki Helen Wakeman ve 33 yaşındaki John Dargan İngiltere'deki Dudley Kalesi'nde gece karanlığında bir tura çıktılar. Bu tur sırasında fotoğrafları incelemeden art arda deklanşöre bastılar.

Çektikleri fotoğraftaki 'rahip hayaletini' günler sonra fark ettiler

Günler sonra fotoğraflara baktıklarında anlam veremedikleri bir karaltı gördüler. Fotoğrafa daha da yakından bakınca gözlerine inanamadılar zira bu karaltı bir rahip silüetine benziyordu.

0_PAY-HOLY-SPIRIT-COUPLE-CAPTURE-GHOST-OF-MONK-IN-PICTURE-NEXT-TO-ARCHWAY-THAT-LEADS-TO-HAUNTED-CASTLE (2)

Hayalet avcılığına çok meraklı olan çift, kaleyi gezmek için özellikle o karanlık geceyi seçmişlerdi. Ancak o gece kesinlikle bir hayalet görmediklerini söylediler.

0_PAY-HOLY-SPIRIT-COUPLE-CAPTURE-GHOST-OF-MONK-IN-PICTURE-NEXT-TO-ARCHWAY-THAT-LEADS-TO-HAUNTED-CASTLE (1)

"Tur rehberi bizi kalede gezdirirken adım attığımız merdivenlerden yıllar önce rahiplerin yürüdüğünü söylemişti. Fotoğrafda bu silüeti görünce inanamadık, çok korktuk" diyor Helen.

0_PAY-HOLY-SPIRIT-COUPLE-CAPTURE-GHOST-OF-MONK-IN-PICTURE-NEXT-TO-ARCHWAY-THAT-LEADS-TO-HAUNTED-CASTLE

1071 tarihinde yapılan Dudley Kalesi, paranormal hareketlilik nedeniyle İngiltere'de hayalet avcılarının en gözde mekanlarından biri sayılıyor.

PARTNERSihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!Sihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!
Saçları renk değiştiriyor!Saçları renk değiştiriyor!
Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmışMiras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf rahip hayalet

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Rusya Dışişleri bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Renk değiştiren saç tasarımı

Saçları renk değiştiriyor!

Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

Korkunç! Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Korkunç! Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı

Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada

Korku dolu anlar kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.