Çektikleri fotoğraftaki 'rahip hayaletini' günler sonra fark ettiler

Günler sonra fotoğraflara baktıklarında anlam veremedikleri bir karaltı gördüler. Fotoğrafa daha da yakından bakınca gözlerine inanamadılar zira bu karaltı bir rahip silüetine benziyordu.
Hayalet avcılığına çok meraklı olan çift, kaleyi gezmek için özellikle o karanlık geceyi seçmişlerdi. Ancak o gece kesinlikle bir hayalet görmediklerini söylediler.
"Tur rehberi bizi kalede gezdirirken adım attığımız merdivenlerden yıllar önce rahiplerin yürüdüğünü söylemişti. Fotoğrafda bu silüeti görünce inanamadık, çok korktuk" diyor Helen.
1071 tarihinde yapılan Dudley Kalesi, paranormal hareketlilik nedeniyle İngiltere'de hayalet avcılarının en gözde mekanlarından biri sayılıyor.
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